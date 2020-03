Scritto in data 28/03/2020, 16:23:14

Ad aderire alla campagna social #iorestoacasa è anche il Museo e Parco di Miramare e lo ha fatto con alcune iniziative inedite: tra queste, il museo propone un simpatico colloquio a distanza con i più piccoli. Sui suoi canali social e sul sito è promossa da qualche giorno un’iniziativa rivolta ai bambini: sono invitati a inviare all’indirizzo mail comunicazione.miramare@beniculturali.it la propria idea di Miramare raffigurata in colorati disegni. Le opere d’arte dei bambini saranno tutte pubblicate e promosse sui canali istituzionali del museo. Sono inoltre in arrivo altre idee dedicate ai più piccoli.

Attraverso gli hashtag #laculturanonsiferma, #iorestoacasa, #lItaliachiamò e #ioleggoacasa, il Museo storico e il parco del Castello di Miramare, stanno diffondendo sul web tanti contributi digitali inediti per raccontarsi e permettere al pubblico di conoscere virtualmente il loro patrimonio culturale, nonché per proseguire l’attività didattica dell’istituzione museale.

In quanto inserito in un contesto paesaggistico e locale con cui si identifica fortemente, Miramare ha scelto di mantenere vivo il legame con il territorio, chiedendo ospitalità al più importante quotidiano locale, Il Piccolo, che ha generosamente concesso di pubblicare, in pagine dedicate alla cultura, nuovi articoli per conoscere alcuni aspetti meno noti del Museo e del Parco.

I canali social Facebook, Instagram e twitter del Museo di Miramare proseguono inoltre attivamente la condivisione di nuovi contenuti e di aggiornamenti sulle attività proposte.

Sono stati realizzati, con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia, brevi filmati in cui il direttore di Miramare, Andreina Contessa, approfondisce alcune tematiche sul Museo e sul Parco, visibili sul sito ufficiale della sede museale nella sezione Media.

Ph.Credit Finestre sull’Arte

Le iniziative inedite dedicate ai bambini del Museo e del Parco di Miramare