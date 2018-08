Scritto in data 12/08/2018, 15:02:08

"NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932 - 1960" è la mostra che presso la Grey Art Gallery della New York University verrà allestita per presentare il ruolo cruciale della fotografia nel Neorealismo italiano.

Dal 6 settembre all’8 dicembre 2018 i visitatori potranno ammirare in grandi spazi espositivi 180 scatti di sessanta artisti italiani: immagini che partono dal realismo in epoca fascista fino a giungere alle soglie del boom economico.

Tra gli artisti presenti, Luciano Morpurgo, Giacomo Pozzi-Bellini, Pasquale De Antonis, Tullio Farabola, Aldo Beltrame, Giuseppe Bruno, Mario Carbone, Roberto Spampinato, Franco Pinna, Ando Gilardi, Renzo Chini, Nino Migliori, Enzo Sellerio, Arturo Zavattini, Carlo Cisventi, Mario Dondero, Federico Patellani, Caio Garrubba, Cecilia Mangini, Tino Petrelli, Lamberti Sorrentino, Fulvio Roiter, Marisa Rastellini, Antonio e Nicola Sansone, Tranquillo Casiraghi, Pietro Donzelli, Paolo Monti, Mario Giacomelli, Mario Ingrosso, Ugo Zovetti, Nino De Pietro, Cesare Colombo, Alfredo Camisa, Mario Cattaneo, Stefano Robino.

Saranno inoltre visibili pubblicazioni originali di rotocalchi, libri fotografici, cataloghi, poster, oltre che di spezzoni tratti da film diretti da Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Luchino Visconti.

La rassegna fotografica è curata da Enrica Viganò ed è organizzata da ADMIRA di Milano.

Per info: greyartgallery.nyu.edu

Orari: Martedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 18; mercoledì dalle 11 alle 20; sabato dalle 11 alle 17. Chiuso domenica, lunedì e festività principali.

Ingresso ad offerta libera (donazione suggerita: $ 5,00).

Immagine: Gianni Berengo Gardin, Puglia, Puglia, 1958, © Gianni Berengo Gardin

A New York si attende una mostra dedicata al neorealismo italiano

Se questo articolo ti è piaciuto o lo hai ritenuto interessante, clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter: niente spam, una sola uscita settimanale per aggiornarti su tutte le nostre novità!