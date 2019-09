Materie prime. A Senigallia sculture e installazioni di grandi dimensioni sulla materia

Scritto in data 01/09/2019, 13:21:54

Presso la Rocca Roveresca di Senigallia sarà allestita dal 6 settembre al 27 ottobre 2019 la mostra Materie prime. Artisti italiani contemporanei tra terra e luce.

Saranno esposte circa settanta opere, in particolare sculture e installazioni di grandi dimensioni, realizzate da artisti appartenenti a diverse generazioni, ma accomunati da un lavoro condotto con la materia e sulla materia; tra gli artisti, Carlo Bernardini, Renata Boero, Giovanni Campus, Riccardo De Marchi, Emanuela Fiorelli, Franco Mazzucchelli, Nunzio, Paola Pezzi, Pino Pinelli, Paolo Radi, Arcangelo Sassolino, Paolo Scirpa, Giuseppe Spagnulo, Giuseppe Uncini e Grazia Varisco.

Ogni artista ha utilizzato il materiale più caratteristico del suo percorso artistico: sono dunque presenti opere in terracotta, in cemento, in ferro, in legno, in piombo, in gomma e luce. Il titolo stesso della mostra rimanda non solo alla materia, ma anche ai materiali; la materia è ciò che compone ogni cosa, concreta o astratta, fisica o ideale, mentre il materiale è la materia che viene applicata, usata.

“L’arte visiva, dalle Avanguardie storiche ad oggi, accanto ai materiali tradizionali quali la tela, la tavola, l’olio, il marmo, il bronzo, il gesso eccetera, si è servita di materie tra le più diverse ed anomale, dagli scarti agli oggetti comuni, dal carbone agli strumenti elettrici, dagli stracci ai vetri e così via, tanto che possiamo affermare, da Duchamp in poi, che ogni “materia” può essere funzionale alla creazione dell’opera d’arte” spiega uno dei curatori, Giorgio Bonomi.

L’esposizione è curata da Giorgio Bonomi, Francesco Tedeschi e Matteo Galbiati ed è promossa dal Comune di Senigallia in collaborazione con il Polo Museale delle Marche.

Per info: www.roccasenigallia.it

Orari: Da lunedì a domenica dalle ore 8.30 alle 19.30.

Biglietti: Intero 5 euro, ridotto 2 euro. Gratuito fino a 18 anni.

Il 6 ottobre 2019 è previsto l’ingresso gratuito.

Immagine: Renata Boero, Sequenze - Fiori di carta (2019; 140 x 90 cm). Ph. Credit Studio Vandrasch, Milano

Materie prime. A Senigallia sculture e installazioni di grandi dimensioni sulla materia