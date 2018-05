Scritto in data 04/05/2018, 01:47:55

Sarà presentato giovedì 10 maggio 2018 alle ore 17:30 a Milano, a Palazzo Reale, il libro Le arti nella Lombardia asburgica durante il Settecento, atti del convegno di studi a cura di Eugenia Bianchi, Alessandro Rovetta e Alessandra Squizzato. Il convegno sul Settecento della Lombardia asburgica, svoltosi nel giugno del 2014 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e alla Pinacoteca di Brera rappresentò un importante momento di riflessione su un’epoca che non ha più avuto, dalla mostra di Palazzo Reale del 1991, altre occasioni di indagine. Il convegno, esattamente come la mostra tenutasi ventisette anni fa, ha fatto emergere la complessità di un secolo difficile da inquadrare entro schemi univoci e ha aperto a nuove strade di ricerca.

“Mancano numerosi tasselli per arrivare alla comprensione di un secolo così sfaccettato e multiforme”, si legge nella presentazione, “ma questo volume rappresenta un passo avanti nella conoscenza, grazie ai suoi contributi dedicati a episodi inediti o non abbastanza indagati, ad aggiornamenti di catalogo, a riletture critiche e a inediti affondi storiografici. Accanto a esperienze di punta, si è rivolto lo sguardo anche a episodi non di primissimo piano, nella convinzione che, mai come per il Settecento lombardo, una critica troppo selettiva, disallineata rispetto al metro di giudizio del momento, rischi di perdere di vista elementi essenziali per una ricostruzione il più possibile filologica”.

Alla presentazione interverranno Stella Rudolph, Riccardo Lattuada, Marco Bona Castellotti e i curatori. Il libro, 464 pagine, formato 21 x 30 centimetri, costa 30 euro ed è edito da Scalpendi Editore. Inoltre, il volume rappresenta anche un’omaggio alla studiosa Simonetta Coppa.

Un libro sulle arti nella Lombardia asburgica durante il Settecento

