La giovane artista francese Caroline Mesquita in mostra a Milano alla Fondazione Pomodoro

Scritto in data 18/09/2019, 22:38:19

Con la mostra La Casa dell’Eremita sul Naviglio (dal 18 settembre al 31 ottobre 2019) della giovane artista francese Caroline Mesquita (Brest, 1989) si apre il secondo appuntamento del ciclo espositivo delle PROJECT ROOM 2019 della Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano, occasione per veicolare la ricerca e la produzione di artisti under 40 che indagano in modo innovativo la scultura.

La Fondazione Arnaldo Pomodoro, in collaborazione con la Fondazione del Giudice, ha dato all’artista francese la possibilità di produrre una nuova imponente scultura e di utilizzare materiali inediti nella sua produzione come la pietra. L’installazione è infatti costituita di beola chiara (pietra antica di origine lombarda che ricopre l’intera superficie della Fondazione Pomodoro) e da oggetti in bronzo e ottone, accuratamente selezionati dall’artista, alcuni provenienti dalla Fonderia Nolana del Giudice di Nola (Napoli) dove l’opera è stata prodotta.

La mostra inscena il racconto immaginario di un eremita che ha abitato una capanna di pietra sopravvissuta nel tempo e oggi esposta presso la Fondazione. La storia narra che la città si sia espansa intorno alla capanna, proteggendo questo importante rifugio, simbolo di un modo di vivere alternativo fondato sul ritiro, sull’isolamento e sul rifiuto delle norme sociali.

La Casa dell’Eremita sul Naviglio diviene così metafora di un modello di vita non più accettato dalla società: un’esistenza condotta al di fuori delle logiche del sistema secondo regole autonome.

Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale della Fondazione Arnaldo Pomodoro.

La giovane artista francese Caroline Mesquita in mostra a Milano alla Fondazione Pomodoro