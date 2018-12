Scritto in data 11/12/2018, 11:13:11

La strada. Dove si crea il mondo è il titolo della mostra in corso al MAXXI fino al 28 aprile 2019, a cura di Hou Hanru insieme allo staff curatoriale e di ricerca del museo. Più di 140 artisti e oltre 200 opere per comporre il racconto multiculturale, poliglotta, colorato, spaventoso, stimolante, assordante delle strade di tutto il mondo, il vero grande laboratorio di discussione, creazione, confronto, dove si inventa l’era contemporanea.

Opere d’arte, progetti di architettura, fotografie, performance, interventi site specific e video accolgono il visitatore in una successione di gallerie che formano una strada lunga decine e decine di metri. Un percorso organizzato per temi (le azioni pubbliche, la vita quotidiana, la politica, la comunità, l’innovazione, il ruolo dell’istituzione) fondamentali per comprendere le nuove funzioni e identità della strada contemporanea. Partendo dalla convinzione che sia il luogo in cui si crea il mondo, lo spazio viene analizzato come manifesto della vita contemporanea, scenario e punto di vista privilegiato dell’esperienza del quotidiano, un paesaggio in cui la comunità creativa e quella cittadina danno vita a una nuova comunità e a un nuovo mondo di creatività urbana.

La strada è analizzata come manifesto in continua mutazione della vita contemporanea, elemento di connessione ma anche di rottura, scenario delle esperienze del quotidiano come i festival di strada, i cinema estemporanei o lo street food.

Orari d’apertura: da martedì al venerdì dalle 11 alle 19, sabato dalle 11 alle 22.00, domenica dalle 11 alle 19. Giorno di chiusura: tutti i Lunedì, 25 Dicembre. La biglietteria chiude un’ora prima del museo. Per tutte le informazioni potete telefonare al numero 06 3201954 (attivo dal martedì alla domenica, dalle ore 10 fino alla chiusura del museo) oppure mandare una mail a infopoint@fondazionemaxxi.it.

Tutte le strade del mondo in una mostra da 200 opere al MAXXI di Roma

Se questo articolo ti è piaciuto o lo hai ritenuto interessante, clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter: niente spam, una sola uscita settimanale per aggiornarti su tutte le nostre novità!