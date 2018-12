Andy Warhol a Cortina d'Ampezzo. Eugenio Falcioni porta in montagna le opere della star della pop-art

Scritto in data 10/12/2018, 18:12:23

Sbarca a Cortina d’Ampezzo una grande mostra dedicata al padre della Pop Art: si tratta di Andy Warhol Superstar, che propone oltre 100 opere dell’artista americano. In mostra a Cortina d’Ampezzo l’intera storia del più pungente interprete della società di massa e del consumismo, illuminante sociologo dell’America anni ’60: Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 - New York, 1987).

Nelle sale del Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi le più importanti opere di Andy Warhol: partendo dalla coloratissima Liz (1964), passando per i francobolli come S&H Green Stamps (1965), arrivando all’immancabile Marilyn (1967). E ancora, cinque Cow (dal 1966 al 1978) e tutte le altre super icone: la serigrafia dell’intramontabile Brillo Box (1970), i Flowers (1964 e 1970), i Mao, 1972 e del 1974, le Campbell’s Soup (1980), Ladies and Gentlemen, i Camouflage del 1987.

Andy Warhol ha saputo trasformare in arte i feticci dell’immaginario collettivo americano diventando uno dei più acclamati artisti della storia. Ha trasformato in icone la Coca Cola come Elvis Presley, la Campbell’s Soup come Liz Taylor e Marilyn Monroe, il biglietto del dollaro come Jackie Kennedy. La rassegna vuole raccontare l’incredibile vita di un uomo, personaggio e artista, che ha cambiato i connotati del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, che ha stravolto radicalmente qualunque definizione estetica precedente. I suoi 5 minuti di celebrità continuano ancora.

Con il Patrocinio di Comune di Cortina D’Ampezzo, Campionati Mondiali di Sci Alpino Cortina d’Ampezzo 2021, Regione Veneto e Provincia di Belluno, la mostra prodotta e organizzata da Arthemisia e Eugenio Falcioni, in collaborazione con Art Motors, è a cura di Gian Camillo Custoza.

La mostra rimarrà aperta fino al 22 aprile 2019. Orari: fino al 7 gennaio 2019, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 30 minuti prima); dall’8 gennaio al 22 aprile 2019, lunedì chiuso, da martedì a domenica dalle 15.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 30 minuti prima). Aperture straordinarie: lunedì 22 aprile dalle 15.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 30 minuti prima).

Prezzo del biglietto: intero 13 €, ridotto 11 €.

Per tutte le informazioni potete telefonare ai numeri +39 0436 866222 / 0436 2206, visitare il sito www.musei.regole.it oppure mandare una mail a museo@regole.it.

