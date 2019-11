L'archeologo Lorenzo Nigro vince il Premio Silvia Dell'Orso 2019

Scritto in data 22/11/2019, 16:01:21

Il Premio Silvia Dell’orso 2019, prestigioso riconoscimento intitolato alla memoria della giornalista e saggista che ha dedicato la sua vita alla divulgazione delle tematiche legate ai beni culturali, è stato assegnato all’archeologo Lorenzo Nigro per il suo libro Gerico. La rivoluzione della preistoria.

In occasione del premio, giunto alla sua decima edizione, sono giunte diciotto candidature da tutta Italia, ma il Comitato Scientifico ha scelto di nominare vincitore l’archeologo, in quanto il suo libro “mette il lettore nella condizione di comprendere dall’interno sia il processo tecnico della ricerca archeologica che quello concettuale, per capire cosa poteva essere accaduto in quel luogo 12mila anni prima. Una comprensione facilitata dal racconto della vita quotidiana del campo, il lavoro collaborativo dell’equipe, la sintonia, la comune partecipazione alla scoperta di documenti e alla costruzione delle interpretazioni”.

Lorenzo Nigro insegna archeologia e Storia dell’arte del Vicino oriente antico all’Università Sapienza di Roma dal 2000. Dal 2005 dirige la missione archeologica della Sapienza in Palestina e Giordania. Ha scritto numerosi saggi, monografie, rapporti di scavo e più di 200 articoli scientifici su riviste internazionali ed è considerato uno degli archeologi più esperti del Levante e del Mediterraneo preclassici. Gerico. La rivoluzione della preistoria è il suo primo libro di divulgazione dell’archeologia, edito da Edizioni Il Vomere.

Nella sinossi del libro si legge: “Nei pressi di una rigogliosa sorgente a 260 metri sotto il livello del mare, la prima comunità di agricoltori e pastori della storia, circa 12mila anni fa, compie una vera rivoluzione. La mano, l’occhio e il cuore dell’archeologo ce ne svelano l’immensa portata storica. La domesticazione di piante e animali, la prima casa e la più antica città, la ruota, il mattone, la tecnologia del fuoco, ma anche le idee, la società e i valori e la più profonda concezione della vita e della morte del Neolitico sono narrate e spiegate (con 105 illustrazioni) con scientifica leggerezza all’interno di un libro avvincente che mescola sapientemente realtà e fiction, scienza ed emozioni. Un racconto appassionato che ci fa vivere con gli archeologi, pone domande attuali e restituisce speranza”.

La premiazione, con una cerimonia pubblica, si terra lunedì 9 dicembre 2019 alle 18.30 presso Villa Necchi Campiglio. Il Comitato scientifico dell’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso è composto da Annalisa Cicerchia, Pietro Clemente, Marisa Dalai Emiliani, Francesco Erbani, Vito Lattanzi e Paolo Cavaglione.

Per info: www.a-sdo.org

