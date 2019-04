Il genio visionario di Leonardo tra macchine volanti e carri semoventi. Una mostra a Sansepolcro

Scritto in data 20/04/2019, 22:13:30

Anche il Museo Civico di Sansepolcro festeggia Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519) in occasione dei cinquecento anni dalla morte con una mostra che durerà quasi un anno, dal 13 marzo 2019 al 24 febbraio 2020. Intitolata Leonardo da Vinci: Visions. Le sfide tecnologiche del genio universale, promossa dal Comune di Sansepolcro e allestita da Opera Laboratori Fiorentini-Civita, la mostra invita i suoi visitatori a esplorare alcuni ambiziosi progetti di Leonardo, che ben illustrano la sua attitudine a cimentarsi con temi di inaudita complessità. Il volo, il conferire movimento a oggetti inanimati, il progetto della più grande statua equestre mai realizzata: sogni che fanno parte della storia dell’umanità da tempi remoti e prendono forma nei suoi disegni e nelle macchine da lui ideate. La mostra vuole rappresentare un contributo alla conoscenza della genialità e della tenacia con cui Leonardo affrontava le più audaci sfide tecnologiche e artistiche.

Sognato dell’uomo fin dai tempi più antichi, il volo prende forma nei suoi studi e nelle macchine che ha disegnato. Leonardo si misura anche con l’idea di conferire il movimento a oggetti inanimati: il carro semovente e il leone meccanico sono eloquenti testimonianze dei risultati che egli raggiunse, dal potenziale fortemente innovativo. Infine, il progetto per la gigantesca statua equestre in bronzo in memoria di Francesco Sforza costituisce un’ulteriore prova dell’eccezionale intelligenza con cui affrontava le sfide più audaci. Video di approfondimento e animazioni 3D realizzati dal Museo Galileo di Firenze fanno da corredo al percorso espositivo consentendo sia di approfondire i temi affrontati che di comprendere i principi che governano il funzionamento delle macchine esposte.

Leonardo da Vinci: Visions è il risultato di un ampio percorso progettuale ideato dal Museo Galileo di Firenze e curato dal suo direttore Paolo Galluzzi e rappresenta la sintesi di tre mostre che si sono tenute in passato, ovvero Gli ingegneri del Rinascimento (1995), L’automobile di Leonardo (2004) e La mente di Leonardo (2006), allestite in prestigiose sedi in Italia e nel mondo.

“Questa mostra”, dichiara Paolo Galluzzi, “propone al visitatore un punto di vista diverso, invitando ad esplorare il modo di pensare di Leonardo e la sua concezione unitaria della conoscenza come sforzo di assimilare, con ardite sintesi teoriche e con geniali esperimenti, le leggi che governano tutte le meravigliose operazioni dell’uomo e della natura”.

“Siamo orgogliosi”, dichiara il sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli, “di ospitare quella che sarà una mostra innovativa e inedita nel suo genere. Questo evento rappresenta uno degli appuntamenti di un calendario ricco di iniziative di livello con il coinvolgimento di personalità e realtà associative di altissimo spessore legate alla figura Leonardo. La città di Sansepolcro sarà uno dei poli culturali di riferimento di questo Cinquecentenario, e ciò non può che renderci orgogliosi”.

“Con questa mostra”, afferma l’assessore alla cultura Gabriele Marconcini, “il nostro museo si arricchisce di una sezione specificamente incentrata sulla sconfinata genialità del genio di Vinci. Siamo pertanto entusiasti perché grazie a questa proposta possiamo mettere in evidenza l’ostinata tendenza dell’uomo del Rinascimento a superare i limiti del suo tempo: una propensione che ha caratterizzato anche l’opera dei nostri due più illustri concittadini, Piero della Francesca e Luca Pacioli, che avevano precedentemente contribuito, in maniera decisiva, a ridefinire il paradigma culturale entro il quale poi Leonardo si esprimerà brillantemente”. Il titolo in certo modo fa infatti anche riferimento alla visionarietà dell’artista di Vinci, un genio in anticipo sui tempi e che utilizzò le sue conoscenze e le sue abilità per superare costantemente i limiti imposti dal suo tempo.

Leonardo da Vinci, Ala della macchina volante con rivestimento pannicolato a imitazione delle ali di pipistrello, particolare (Ms. B, c. 74r)

Modello di macchina volante

Leonardo da Vinci, Vascello volante con pilota in posizione centrale (Ms. B, c. 80r)

Leonardo da Vinci, Studi sul volo degli uccelli (Ms. E, c. 43v)

Leonardo da Vinci, Studi per il carro semovente (Codice Atlantico, c. 812r)

Modello del carro semovente o “automobile” di Leonardo

Leonardo da Vinci, Studio per il monumento equestre a Francesco Sforza (Royal Collection, Windsor, c. 12358r/P106r)

Allestimento della mostra Leonardo: Visions a Sansepolcro

Allestimento della mostra Leonardo: Visions a Sansepolcro

Allestimento della mostra Leonardo: Visions a Sansepolcro

Nell’immagine sotto: Leonardo da Vinci, Studio della zampa anteriore destra di un cavallo da quattro punti di vista (Royal Collection, Windsor, c. 12299r/P104r)

