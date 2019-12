Nasce il Museo Nazionale di Matera: avrà sede a Palazzo Lanfranchi

Scritto in data 04/12/2019, 11:56:34

Il riassetto del Ministero dei Beni Culturali deciso dal ministro Dario Franceschini e presentato nella giornata di ieri al Collegio Romano porta una significativa novità, ovvero la nascita del Museo Nazionale di Matera, che risulterà dall’unione del Museo Archeologico “Domenico Ridola” e dal Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Palazzo Lanfranchi: la sede del nuovo museo sarà proprio Palazzo Lanfranchi. L’unione dei due musei “corona intensi anni di lavoro indefesso del Polo Museale Regionale della Basilicata per la valorizzazione del patrimonio culturale al fianco delle istituzioni cittadine e regionali”, dichiara la dottoressa Marta Ragozzino, Direttrice del Polo museale e ultima Soprintendente storico artistica della regione.

Il lavoro compiuto da polo e soprintendenza ha portato al riallestimento dei due musei, all’organizzazione di diverse mostre a Palazzo Lanfranchi (tra cui Rinascimento visto da sud, la principale delle esposizioni del 2019, anno in cui Matera è stata capitale europea della cultura), al miglioramento dell’accessibilità culturale e alla conseguente apertura dei musei alla comunità. Per queste ragioni, il ministro Franceschini ha deciso di attribuire al museo l’autonomia scientifica, organizzativa ed economica.

“L’istituzione del Museo Nazionale di Matera”, ha dichiarato Franceschini, “è un modo per continuare l’anno straordinario di Matera Capitale della Cultura Europea. Come è successo per le altre realtà che hanno visto rafforzata la loro autonomia sono sicuro che anche per il Museo Nazionale di Matera si innescherà un percorso virtuoso che contribuirà alla crescita e allo sviluppo del territorio. L’autonomia funziona, in questi anni ha portato sicuramente maggiori visitatori, ma è stata soprattutto un ottimo strumento per modernizzare i musei italiani e rafforzare la tutela e la produzione scientifica. I dati parlano chiaro: l’incrocio tra riforma e qualità dei direttori si è dimostrato un mix vincente per il sistema museale italiano”.

Nella foto: Palazzo Lanfranchi. Ph. Credit

Nasce il Museo Nazionale di Matera: avrà sede a Palazzo Lanfranchi