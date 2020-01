I giovani veri protagonisti del cambiamento. Volterra, candidata Capitale della Cultura 2021, lancia una call

Scritto in data 15/01/2020, 12:22:36

Volterra è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2021 e vuole partire dai giovani: il Comune di Volterra e il Comitato Promotore lanciano una call per selezionare ventuno giovani, di età compresa tra i 18 e il 29 anni, interessati a partecipare a un Living Lab di quattro giorni. L’idea di Volterra è porre al centro della candidatura l’accoglienza di persone, idee e progetti per condividere spazio, conoscenza e valori e aprirsi sempre di più al mondo. I veri protagonisti del cambiamento saranno i giovani: le loro proposte, in dialogo con il territorio, daranno vita al concept e al programma delle attività previste per il 2021.

Living Lab si terrà dal 6 al 10 febbraio 2020 e sarà un laboratorio di progettazione e di produzione culturale innovativa con sessioni pratiche e workshop, al fine di fornire gli strumenti minimi per realizzare progetti culturali innovativi, inclusivi e trasversali. La quattro giorni sarà all’insegna anche della condivisione, poiché i ventuno giovani saranno accolti nelle case delle famiglie residenti per far loro scoprire la storia e il patrimonio volterrani.

Per partecipare alla call è necessario presentare la domanda dal 14 al 28 gennaio 2020, scrivendo a info@volterra2021.it. La domanda dovrà consistere in una lettera di motivazione (massimo 2000 battute spazi inclusi) con una breve presentazione e l’indicazione del contributo che si vorrebbe portare entro il 28 gennaio.

Requisiti richiesti sono la provenienza dei ventuno giovani da Volterra, dalla regione Toscana o da tutta l’Italia. Non è richiesta alcuna esperienza o competenza in progettazione culturale: possono partecipare tutti coloro che sono interessati a prendere parte a un progetto di rigenerazione urbana e umana partecipativa.

Immagine: Piazza di Priori. Ph. Credit Carlo Gattai

