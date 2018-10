Per la prima volta a Palazzo Medici Riccardi una mostra dedicata a Banksy

Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita dal 19 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019 la mostra "Banksy. This is not a photo opportunity".

Si potranno ammirare le immagini più celebri dell’artista originario di Bristol, la cui vera identità è ancora avvolta nel mistero.

Tra le opere presenti, la serigrafia che raffigura uno dei suoi capolavori più famosi, la Balloon Girl.

Per la prima volta verranno analizzate le immagini originali di Banksy all’interno dei loro contesti, riferimenti, relazioni.

Nel corso della rassegna, il pubblico disporrà di un’infografica sulla cronologia dell’artista, schede storiche sulle opere con documentazione fotografica, i black books originali, poster originali di due mostre, banconote contraffatte e una selezione di video.

Banksy. This is not a photo opportunity è curata da Gianluca Marziani e Stefano Antonelli; è promossa e prodotta da MetaMorfosi Associazione Culturale con il patrocinio di Firenze Città Metropolitana e il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione di Mus.e.

Per info: www.palazzomediciriccardi.it

Orari: Dalle 9 alle 19.

