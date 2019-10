Notre-Dame sei mesi dopo. Incontro a Palazzo Farnese con gli architetti del cantiere della storica cattedrale

Scritto in data 14/10/2019, 12:08:45

Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 18.30, presso Palazzo Farnese a Roma, si terrà un incontro con Charlotte Hubert e Carlo Biasi per fare il bilancio dei lavori di messa in sicurezza della Cattedrale di Notre-Dame.

Sono passati circa sei mesi dall’incendio che ha devastato la storica cattedrale e, in un evento eccezionale, poiché la comunicazione sull’avanzamento del cantiere di Notre-Dame è stata finora soggetta alle regole di assoluta riservatezza da parte degli addetti ai lavori, si avrà l’occasione di ascoltare due protagonisti, due architetti presenti fin dall’inizio sul cantiere della celebre cattedrale. L’iniziativa è organizzata da Institut Français Italia (Palazzo Farnese è sede dell’Ambasciata di Francia a Roma) e realizzata nell’ambito dei Dialoghi del Farnese.

Nel corso dell’incontro verranno presentati i metodi e le tecniche specifiche per il restauro di edifici fragili e si cercherà di comprendere le operazioni complesse di cui ha bisogno una struttura particolare come Notre-Dame. Charlotte Hubert, presidente della compagnia dei Capo architetti di monumenti storici che ha fatto parte del team di prime contractor per il restauro durante i primi quattro mesi ed è stata la portavoce dei lavori, affronterà l’argomento raccontando la fase urgente dell’inizio del cantiere; Carlo Blasi affronterà invece l’aspetto delle questioni poste dopo la situazione di crisi fino a oggi, con problemi di sicurezza e pre-diagnosi. Inoltre Bernardino Chiaia, ingegnere, professore di Scienza delle Costruzioni presso il Politecnico di Torino e direttore del centro SISCON (Safety of Infrastructures and Constructions) del Politecnico, analizzerà il tema della resistenza delle strutture agli incendi.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per comprendere da vicino la complessa realtà di ricostruzione di uno dei simboli del patrimonio culturale mondiale.

Per partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione

Nell’immagine, Notre-Dame durante l’incendio. Ph. Credit Wandrille de Préville

