A Milano una monografica su Roberto Ciaccio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

26/01/2020

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospita, dal 24 gennaio all’8 marzo 2020, la rassegna La voce dei metalli, la mostra monografica di Roberto Ciaccio (Roma, 1951 – Milano, 2014) a cura dell’Archivio Roberto Ciaccio con la collaborazione di Kurt W. Forster, architetto, professore e storico dell’arte, Silvia Mascheroni, storica dell’arte, e del poeta Tomaso Kemeny.

La mostra si concentra sulla realizzazione di opere su metallo dell’artista. Queste opere sono lastre di metalli diversi (ferro, rame, alluminio, zinco) che, con la loro fisicità e cromia, instaurano luminose corrispondenze con gli ambienti del Museo, creando una sottile trama di rimandi materici e assonanze musicali tra opere d’arte e oggetti della tecnica.

L’esposizione induce i visitatori a scoprire una diversa identità dei materiali e del tempo: a partire dalle opere disposte accanto all’enorme centrale termoelettrica Regina Margherita (1895 acciaio, ferro, ghisa neri), proseguendo per quelle esposte lungo il binario del Padiglione Ferroviario, come tappe di un viaggio simbolico della vita e della vita per l’arte di Roberto Ciaccio dal 1971 al 2013, anno della sua ultima grande mostra monografica a Genova.

La rassegna attraversa gli spazi del Museo in cerca di un incontro ideale tra passato e presente, tra funzionalità e realtà estetica del metallo in un dialogo continuo tra luogo della scienza e luogo dell’arte. A testimonianza di questo dialogo si inserisce a fine percorso una serie di fotografie, opere di Claudio Ciaccio, che si ispirano e reinterpretano le opere del padre.

A corredo della mostra, un catalogo a cura dell’Archivio Roberto Ciaccio, dedicato al filosofo Remo Bodei, più volte curatore di precedenti mostre e amico di Ciaccio. Il volume è edito da Corraini Edizioni su progetto grafico di Origoni Steiner Architetti Associati.

La mostra è realizzata dall’Associazione Archivio Roberto Ciaccio con il supporto di Villa Imperiale Pesaro, Fondazione Angelo Gianni Baggi, e gli sponsor tecnici Ciaccio Arte, FiberEUse e Bordeauxpertutti.

Nell’immagine, alcune delle lastre di Roberto Ciaccio. Ph. Credit Claudio Ciaccio

