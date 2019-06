Il Tibet come regno di purezza. A Palazzo Medici Riccardi in mostra Han Yuchen

Palazzo Medici Riccardi a Firenze accoglierà dal 5 al 28 luglio 2019 la mostra Il regno della purezza. Il Tibet nella pittura di Han Yuchen.

Curata da Cristina Acidini e ideata da Xiuzhong Zhang, la rassegna permetterà al pubblico di conoscere la produzione artistica di Han Yuchen (Jilin, Cina, 1954) attraverso una selezione di opere pittoriche.

L’artista ha sempre manifestato una grande passione per i paesaggi e la cultura del Tibet, regione innevata e mistica, da lui considerata regno di purezza fisica e spirituale: ha rappresentato paesaggi, ritratti, scene di vita quotidiana delle comunità locali.

A causa della posizione controrivoluzionaria della sua famiglia, Yuchen ha cominciato ad avvicinarsi alla pittura, in particolare alla tecnica ad olio, in condizioni disagevoli di duro lavoro; ha potuto dedicarsi completamente all’arte seguendo la sua vocazione solo in età adultà. I suoi dipinti testimoniano la sua grande tecnica e la scelta di rappresentare temi semplici, tratti dal quotidiano.

La mostra è promossa e organizzata dalla Zhong Art International, con la collaborazione dell’Accademia delle Arti del Disegno, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e della China National Academy of Painting, con i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana e del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese in Firenze e con il sostegno di Confindustria Firenze, Fondazione Romualdo del Bianco e Life Beyond Tourism.

L’esposizione sarà accompagnata dal catalogo, edito da Mandragora, nel quale saranno illustrate le opere in mostre e altre relative al rapporto dell’artista con il Tibet.

Inaugurazione venerdì 5 luglio 2019 alle ore 18.

Per info: www.palazzomediciriccardi.it

