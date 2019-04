L'arte è donna. Bologna dedica una rassegna alle protagoniste dell'arte, della fotografia e del design

Scritto in data 06/04/2019, 16:09:43

Al via l’iniziativa dell’Istituzione Bologna Musei dal titolo L’arte è donna che prevede l’apertura delle sue sedi a scrittrici, storiche dell’arte, giornaliste e studiose che, durante una serie di incontri, tratteranno il tema delle donne nell’arte, nella fotografia e nel disegn, partendo dalle biografie di celebri protagoniste del passato e del contemporaneo.

Intento della rassegna L’arte è donna. Incontri tra libri e opere nei musei di Bologna, che si terrà tra il 9 aprile e il 4 giugno 2019 e da settembre a dicembre 2019, è infatti quello di portare nelle sale museali autrici di biografie e studiose per approfondire le storie di donne che hanno fatto dell’arte un mestiere, una passione e una ragione di vita.

Ogni incontro prevede inoltre una visita guidata alle collezioni permanenti o alle mostre temporanee in corso nei musei alla presentazione di un libro con discussione aperta al pubblico; interverranno non solo l’autore del libro ma anche studiosi esperti dell’artista o del contesto storico a cui questa appartiene. Nel corso della visita al museo, verranno approfondite quelle opere che raccontano ulteriormente la vicenda dell’artista in questione.

A condurre gli incontri sarà la giornalista Lara Crinò, che ha curato la rassegna.

L’arte è donna. Incontri tra libri e opere nei musei di Bologna si realizza con il supporto di Hera e in collaborazione con il Patto per la Lettura di Bologna e il Centro delle Donne/Biblioteca Italiana delle Donne, mentre il progetto grafico è realizzato dagli studenti del corso di Laurea triennale in Communication Design di IAAD Istituto d’Arte Applicata e Design di Bologna.

I primi quattro incontri (9 aprile, 8 e 28 maggio, 4 giugno 2019) saranno dedicati alla grafica Lica Covo Steiner, alle pittrici Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, alle impressioniste Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Marie Braquemond e Mary Cassatt e alla fotografa Vivian Maier.

Gli incontri che si terranno da settembre a dicembre tratteranno invece di Luciana Frassati Gawronska, Luisa Casati, Peggy Guggenheim, Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Élisabeth Vigée Le Brun, Charlotte Salomon, Berthe Morisot, Suzanne Valadon e Bella Chagall.

Tutti gli incontri inizieranno con la visita guidata gratuita alle ore 17. Seguirà la presentazione alle ore 17.45. Ingresso libero, prenotazione consigliata via e-mail scrivendo all’indirizzo istituzionebolognamusei@comune.bologna.it entro il giorno antecedente agli incontri.

Di seguito il calendario dei primi quattro incontri:

martedì 9 aprile 2019

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

ore 17, Sala delle Ciminiere: visita guidata alla mostra Mika Rottenberg, conduce Lorenzo Balbi

ore 17.45 Sala conferenze: Lica Covo Steiner. Arte, grafica e impegnopresentazione del libro Lica Covo Steiner di Anna Steiner (Corraini Edizioni), alla presenza dell’autrice. Relatrici: Anna e Marzia Corraini. Coordina Lara Crinò.

Lica Covo Steiner, grafica, è stata una delle figure più innovative della progettazione editoriale in Italia nel dopoguerra. Documenti, interviste, fotografie e note personali ricostruiscono il sodalizio sentimentale e professionale con il marito Albe Steiner e la sua amicizia con personalità come Max Huber, Giancarlo De Carlo, Gillo Dorfles o Italo Calvino. Una testimonianza dell’impegno civile, della dedizione all’insegnamento e dell’ostinato ed esemplare idealismo di una donna che è stata tra i grandi protagonisti della cultura milanese della seconda metà del secolo scorso. Dopo il volume Albe Steiner, Corraini ha realizzato una pubblicazione su Lica, firmata dalla figlia Anna, architetto e docente del Politecnico di Milano.

mercoledì 8 maggio 2019

Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio

ore 17, Collezioni Comunali d’Arte: visita guidata Ritratti femminili nel Cinque e Seicento, conduce Silvia Battistini

ore 17.45, Cappella Farnese: Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, le dame con il ventaglio

presentazione del libro La dama con il ventaglio di Giovanna Pierini (Electa), alla presenza dell’autrice. Relatrice: Vera Fortunati. Coordina Lara Crinò.

Sofonisba Anguissola, artista atipica, di nobili natali, dama di compagnia della regina alla corte di Filippo II di Spagna e ritrattista di grande talento dei membri della famiglia reale spagnola, si guadagnò la libertà anche sul piano personale e finanziario. Giovanna Pierini ha ricostruito la sua vita in La dama con il ventaglio. La storia di Sofonisba si presta a raccontare il nostro Rinascimento e le sue artiste: in particolare Lavinia Fontana, bolognese, vissuta anche lei a cavallo dei due secoli.

martedì 28 maggio 2019

Museo Civico Medievale

ore 17, Museo Civico Medievale: visita guidata Le grandi donne bolognesi al Museo Medievale: da Novella a Properzia de’ Rossi, conduce Paolo Cova

ore 17.45, Lapidario: Impressioniste. Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Marie Braquemond, Mary Cassatt

presentazione del libro Impressioniste. Mary Cassat, Marie Braquemond, Eva Gonzalès, Berthe Morisot di Martina Corgnati (Nomos Edizioni), alla presenza dell’autrice. Relatrice: Lucia Corrain. Coordina Lara Crinò.

La storia delle artiste che l’incredibile successo mediatico del movimento impressionista ha lasciato in ombra comincia a essere raccontata solo in questi anni. Berthe Morisot, la più conosciuta e la più dotata, moglie del fratello di Edouard Manet che lasciò di lei alcuni celebri ritratti, è al centro di una monografica in corso al Musée d’Orsay di Parigi fino al 22 settembre 2019, la prima grande antologica a ridarle il posto che merita tra i grandi del movimento. Il volume getta nuova luce sulla storia della sua vita e di quelle delle pittrici Mary Cassat, Marie Braquemond, Eva Gonzalès.

martedì 4 giugno 2019

Museo del Patrimonio Industriale

ore 17, visita guidata alla mostra Formazione professionale, lavoro femminile e industria a Bologna, 1946-1970, conduce Alessio Zoeddu

ore 17.45, Sala Auditorium: Vivian Maier e il segreto della fotografia

presentazione del libro Dai tuoi occhi solamente di Francesca Diotallevi (Neri Pozza Editore), alla presenza dell’autrice. Relatrice: Patrizia Pulga. Coordina Lara Crinò.

La figura dell’americana Vivian Maier, fotografa “di strada” autodidatta, autrice di migliaia e migliaia di scatti “rubati” che raccontano la vita americana dagli anni Sessanta agli anni Novanta, diventa un’occasione per discutere il ruolo della fotografia nell’immaginario novecentesco, la sua intersezione con le arti applicate, i suoi mutamenti nell’era dei social media e dei selfie. Si parte dalla biografia Dai tuoi occhi solamente che le ha dedicato Francesca Diotallevi.

Per info: www.museibologna.it

