Scritto in data 08/09/2019, 10:59:48

Sono arrivati i verdetti della 76ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il Leone d’Oro per il miglior film è andato a Joker di Todd Phillips, il film dedicato al nemico numero uno di Batman, con Joaquín Phoenix nei panni di Arthur Fleck, un povero cabarettista che diventerà un pericolosissimo criminale a causa dei continui fallimenti che aggravano i suoi problemi mentali.

La Coppa Volpi maschile va invece a un attore italiano: il vincitore è Luca Marinelli, protagonista del film Martin Eden di Pietro Marcello. Nel film, libera trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Jack London, Marinelli interpreta Martin Eden, giovane marinaio della Napoli dei primi anni del XX secolo che vede la nascita dei movimenti di massa e che sogna di diventare uno scrittore.

Per il settore femminile, la Coppa Volpi va invece ad Ariane Ascaride, attrice francese protagonista di Gloria Mundi del regista conterraneo Robert Guédiguian. Gli altri premi: il Gran Premio della Giuria va a J’accuse di Roman Polanski, il Leone d’Argento per la miglior regia a Roy Andersson per il film Om det oändliga, il Premio Speciale della Giuria va a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, il Premio per la miglior sceneggiatura a Yonfan per il film d’animazione Ji yuan tai qi hao, il Premio “Marcello Mastroianni” per il giovane attore emergente va a Toby Wallace per il film Babyteeth di Shannon Murphy, e infine il Leone del Futuro - Premio Venezia opera prima va a You will die at 20 del regista sudanese Amjad Abu Alala.

Nella foto: Todd Phillips e Joaquín Phoenix con il Leone d’Oro

Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro a Joker, trionfa l'Italia nella Coppa Volpi