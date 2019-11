Visite guidate gratuite al Museo di San Marco

Scritto in data 24/11/2019, 15:58:26

Proseguono le iniziative organizzate per festeggiare i 150 anni della nascita del Museo Nazionale di San Marco: visite guidate gratuite a cura del personale della sede museale sabato 30 novembre, sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre alle ore 10 e alle ore 12.

Domenica 8 dicembre l’ingresso è gratuito nell’ambito del progetto #iovadoalmuseo del MiBACT, che prevede una serie di giornate ad accesso libero nei musei statali.

Il percorso di visita inizierà dal chiostro per poi spostarsi in tutti gli altri ambienti del complesso: la Sala dell’Ospizio, dove si conservano i grandi capolavori di Beato Angelico, tra cui il Guidizio Universale e la Pala di San Marco recentemente restaurati, le Sale del Lavabo e del Refettorio e la Sala del Capitolo, dove si può ammirare il maestoso affresco della Crocifissione dell’Angelico. Alla fine della prima rampa di scale si trova invece l’affresco dell’Annunciazione, mentre le piccole celle al primo piano sono affrescate dal celebre artista per i suoi confratelli. Queste celle hanno accolto inoltre sant’Antonino, Cosimo il Vecchio e Girolamo Savonarola. Completano il percorso di visita la monumentale Biblioteca di Michelozzo che custodisce preziosi codici miniati, il Refettorio piccolo affrescato dal Ghirlandaio con la raffigurazione dell’Ultima Cena, e la Foresteria.

In occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario del museo, la Sala dell’Ospizio accoglie anche un “ospite illustre”, ovvero l’Annunciazione di Robert Campin proveniente dal Museo del Prado di Madrid. Recentemente le celle affrescate hanno fatto da scenario per la prima volta alle installazioni e alle opere di Wolfganf Laib per la mostra Without Time, Without Place, Without Body realizzata dal Museo Novecento in collaborazione con il Polo Museale della Toscana.

Le visite guidate sono riservate a un massimo di 25 persone a turno. Necessaria la prenotazione, entro il venerdì precedente, al numero 055 0882000 attivo dalle 14 alle 18.

Immagine: Beato Angelico, Giudizio Universale (1425-1428; tempera su tavola, 105 x 210 cm; Firenze, Museo di San Marco)

Visite guidate gratuite al Museo di San Marco