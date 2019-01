2018: record di visitatori per il Colosseo e incremento per il Castello di Rivoli

Scritto in data 04/01/2019, 13:21:01

All’inizio del nuovo anno i luoghi della cultura compiono il bilancio dell’anno appena trascorso.

Il Colosseo ha registrato nel 2018 oltre 7,6 milioni di visitatori con un incremento, rispetto al 2017, del 7,4%. La media giornaliera è stata di circa 21 mila visitatori e i picchi di presenze si sono registrati nei mesi di marzo e giugno. Un altro anno da record quindi per il Parco Archeologico del Colosseo. Nelle ultime ore è stato annunciato anche il restyling delle aree verdi intorno al Colosseo: sempreverdi saranno accompagnati da gruppi di rose antiche ed è prevista anche un’illuminazione a terra e una disposizione studiata di alcuni reperti presenti nell’area archeologica. Gli interventi avranno un costo complessivo di circa 700 mila euro con l’obiettivo di “valorizzare l’enorme potenziale del sito migliorandone la modalità di fruizione, attualmente limitata alla presenza monumentale del Colosseo”.

Soddisfatta anche Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea: “Sono felice anche se non sono tanto i numeri a definire il successo di un museo, ma la sua attività, il suo essere centro di ricerca, ente di produzione culturale, soggetto attivo nel territorio, promotore di mostre all’esterno. Stiamo lavorando su questo, inoltre il 29 aprile apriremo al pubblico la Collezione Cerutti, con 600 capolavori che ne fanno una delle collezioni private più importanti al mondo come ha rilevato il New York Times. Nel 2018 il Castello ha registrato 125.134 visitatori e 445.000 utenti”. Il museo torinese ha registrato un incremento di visitatori del 7,5 % rispetto al 2017 e del 18,4 % rispetto al 2016.

Ph. Credit

2018: record di visitatori per il Colosseo e incremento per il Castello di Rivoli

Se questo articolo ti è piaciuto o lo hai ritenuto interessante, clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter: niente spam, una sola uscita settimanale per aggiornarti su tutte le nostre novità!