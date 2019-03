Lavoro nei beni culturali, posizioni aperte al Museo Egizio e altre organizzazioni

Scritto in data 30/03/2019, 11:17:59

Pubblichiamo di seguito le offerte di lavoro per lavorare nei beni culturali che abbiamo raccolto questa settimana (fino al 30 marzo 2019).

A Torino, il Museo Egizio è alla ricerca di un coordinatore scientifico per il progetto Transforming EMC, un consorzio internazionale di vari musei impegnato nell’assistenza tecnica all’Egyptian Museum Cairo per il riallestimento di alcune sale e la redazione di un masterplan per le future strategie del museo. La sede di lavoro è al Cairo, il progetto dura 24 mesi, ed è richiesto un dottorato di ricerca (anche in fase di conseguimento) in Egittologia. Scadenza il 1° aprile. Per informazioni e candidature, consultare il sito del Museo Egizio.

In diverse regioni d’Italia (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania), Ales spa, la società in-house del Ministero dei Beni Culturali, indice una selezione per addetti all’assistenza al pubblico nei musei. Scadenza il 7 aprile. Per tutte le informazioni consultare il sito di Ales spa.

Ad Arezzo, la Fondazione Arezzo Intour cerca persone da assumere a tempo indeterminato e collaboratori esterni per progetto turistico sulla città di Arezzo. Scadenza lunedì 15 aprile. Per tutte le informazioni consultare il sito di Arezzo Intour.

A Milano, l’agenzia GI Group è alla ricerca di una risorsa da inserire in uno stage per guida turistica. Richiesto diploma o laurea, previsto rimborso spese più ticket. Per maggiori informazioni consultare il sito di GI Group.

A Canossa (Reggio Emilia), l’Unione dei Comuni val d’Enza indice un concorso per un istruttore direttivo che avrà la responsabilità per il servizio cultura, sport e turismo e la gestione della riserva naturale Rupe di Campotrera. Richiesta laurea in lettere, beni culturali, filosofia, archivistica, giurisprudenza, scienze sociali o titoli equipollenti. Scadenza il 15 aprile. Per bando e candidature consultare il sito dell’Unione val d’Enza.

