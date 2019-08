Per Ferragosto tanti musei aperti gratis in tutta Italia. Ecco quali sono

Scritto in data 13/08/2019, 20:20:17

Nel fine settimana di Ferragosto saranno tanti i musei aperti gratuitamente per l’iniziativa #IoVadoAlMuseo che prevede 20 giorni di ingressi gratuiti distribuiti lungo l’anno solare in tutti i musei, siti archeologici, parchi, monumenti e in generale istituti della cultura del paese. Dal 14 al 18 agosto, ecco quali saranno i musei apertì gratuitamente:

Mercoledì 14 agosto

Museo nazionale etrusco “Pompeo Aria”, Marzabotto (BO); Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano, Codigoro (FE); Museo archeologico nazionale di Ferrara - Palazzo Costabili, Ferrara (FE); Museo di Casa Romei, Ferrara (FE); MAF - Museo archeologico di Forlimpopoli “Tobia Aldini”, Forlimpopoli (FO); Museo archeologico nazionale di Sarsina, Sarsina (FO); Castello Malaspina dal Verme Bobbio, Bobbio (PC); Area archeologica e Antiquarium di Veleia, Lugagnano Val d’Arda (PC); Castello di Torrechiara, Langhirano (PR); Camera di San Paolo, Parma (PR); Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista, Parma (PR); Galleria nazionale delle Marche, Urbino (PU); Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna - Palazzo Milzetti, Faenza (RA); Mausoleo di Teodorico, Ravenna (RA); Museo nazionale di Ravenna, Ravenna (RA); Palazzo di Teodorico, Ravenna (RA); Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Ravenna (RA); Battistero degli Ariani, Ravenna (RA); Villa romana di Russi, Russi (RA); Museo e Galleria Borghese, Roma (RM); Pinacoteca nazionale di Sassari, Sassari (SS).

Giovedì 15 agosto

Antiquarium statale di Numana, Numana (AN); Pinacoteca nazionale di Bologna, Bologna (BO); Museo nazionale etrusco “Pompeo Aria”, Marzabotto (BO); Museo nazionale archeologico della Sibaritide, Cassano all’Ionio (CS); Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano, Codigoro (FE); Museo di Casa Romei, Ferrara (FE); Museo archeologico nazionale di Ferrara - Palazzo Costabili, Ferrara (FE); Museo di San Marco, Firenze (FI); MAF - Museo archeologico di Forlimpopoli “Tobia Aldini, Forlimpopoli (FO); Museo archeologico nazionale di Sarsina, Sarsina (FO); Pinacoteca di Brera, Milano (MI); Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico delle terme di Baia, Bacoli (NA); Parco archeologico dei Campi Flegrei - Museo archeologico dei Campi Flegrei, Bacoli (NA); Certosa di San Giacomo, Capri (NA); Parco archeologico dei Campi Flegrei - Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide, Pozzuoli (NA); Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico di Cuma, Pozzuoli (NA); Parco archeologico di Ercolano, Ercolano (NA); Castello Malaspina dal Verme Bobbio, Bobbio (PC); Area archeologica e Antiquarium di Veleia, Lugagnano Val d’Arda (PC); Museo nazionale della Certosa monumentale di Calci, Calci (PI); Castello di Torrechiara, Langhirano (PR); Camera di San Paolo, Parma (PR); Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista, Parma (PR); Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna - Palazzo Milzetti , Faenza (RA); Mausoleo di Teodorico, Ravenna (RA); Battistero degli Ariani, Ravenna (RA); Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Ravenna (RA); Palazzo di Teodorico, Ravenna (RA); Museo nazionale di Ravenna, Ravenna (RA); Villa romana di Russi, Russi (RA); Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria, Reggio di Calabria (RC); Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, Roma (RM); Terme di Caracalla, Roma (RM); Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, Roma (RM); Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano e area archeologica, Porto Torres (SS); Museo d’arte orientale, Venezia (VE); Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, Venezia (VE); Museo archeologico nazionale ”Vito Capialbi", Vibo Valentia (VV).

Venerdì 16 agosto

Rocca Roveresca di Senigallia, Senigallia (AN); Santuario italico, Pietrabbondante (IS); Villa Rosa - Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Altare (SV); Museo archeologico nazionale di Taranto - MArTA, Taranto (TA); Museo nazionale di archeologia del mare, Caorle (VE).

Domenica 18 agosto

Museo archeologico nazionale di Napoli, Napoli (NA); Parco archeologico di Ercolano, Ercolano (NA).

