Shirin Neshat in mostra a Matera per presentare due video tratti dal suo lungometraggio “Looking for Oum Kulthum”

Scritto in data 10/09/2019, 00:17:56

In occasione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, l’artista iraniana Shirin Neshat (Qazvin, 1957) presenta nella città lucana, al Museo di Palazzo Lanfranchi, dall’11 settembre 2019 al 12 gennaio 2020, due lavori tratti dal suo ultimo lungometraggio Looking for Oum Kulthum (2017) che vede come protagonista Mitra, una regista di origini iraniane che ha il sogno di realizzare un film dedicato alla leggendaria cantante egiziana Oum Kulthum, amata in tutto il mondo arabo. Immagini oniriche si sovrappongono a ricostruzioni storiche della vita della cantante e al racconto dell’esistenza di Mitra, resa ancora più tormentata dalla scomparsa del figlio.

Come trasportati in un sogno, nel primo dei due lavori, Remembrance, vediamo un ragazzo condotto dalla voce della cantante in una sorta di labirinto spazio-temporale. Lo sguardo del giovane, ci rivela le molteplici sfaccettature dell’icona di Kulthum, il suo lato intimo e malinconico e al tempo stesso la forza della sua presenza scenica e il profondo desiderio di libertà. Nel video In Trance, l’attenzione si concentra sul potere mistico della sua musica, capace di ipnotizzare gli ascoltatori. In questa riflessione sull’esperienza estatica legata alla voce di Kulthum, affiorano la fragilità e le incertezze della giovane cantante che s’interroga su come riuscire ad avvicinarsi emotivamente al suo pubblico.

L’11 settembre alle ore 18:00 si terrà un talk con Shirin Neshat insieme alla Direttrice del Polo Museale della Basilicata Marta Ragozzino e il Direttore MAXXI Arte Bartolomeo Pietromarchi. A seguire, ore 19:00, le proiezioni saranno aperte al pubblico.

La mostra apre tutti i giorni dalle 9 alle 20 (il mercoledì dalle 11 alle 20). Ingresso gratuito. Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale di MAXXI.

Photo credit: Shirin Neshat. Courtesy Noirmontartproduction

Fonte: comunicato

