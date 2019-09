Il bouquet di tulipani di Jeff Koons sarà inaugurato a ottobre nei giardini degli Champs-Elysées

Scritto in data 30/09/2019, 13:25:25

Venerdì 4 ottobre 2019 verrà inaugurata a Parigi la scultura che Jeff Koons offre alla città: il Bouquet of Tulips, opera che è stata al centro di polemiche per tre anni e che ha scaturito una lettera aperta scritta da personalità della cultura francese e una petizione firmata da 8000 persone. La scultura verrà collocata nei giardini degli Champs-Elysées, tra il Petit Palais e Place de la Concorde.

In bronzo, acciaio e alluminio dipinti, l’opera rappresenta una mano che stringe e tiene in alto un bouquet di undici tulipani.

Il dono di Jeff Koons ai parigini era stato annunciato nel novembre 2016 come omaggio alle vittime degli attentati terroristici avvenuti in Francia nel 2015.

L’artista americano ha dichiarato che la sua opera è una mano rivolta verso le persone.

Fonte: Le Monde

Ph.Credit JEFF KOONS/LUC CASTEL/NOIRMONT ART PRODUCTIONS

