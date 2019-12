Carrara, in arrivo la prima monografica su Giovanni Antonio Cybei, una grande mostra nel 2020

Scritto in data 17/12/2019, 11:54:33

La città di Carrara si appresta a ospitare la mostra Giovanni Antonio Cybei e il suo tempo. Insigne statuario per le corti europee e “Primario Direttore” dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, la prima monografica dedicata al grande artista settecentesco Giovanni Antonio Cybei (Carrara, 1706 - 1784), uno dei maggiori scultori europei del XVIII secolo. La rassegna è in preparazione per il 2020 e sarà l’apice delle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, che Cybei diresse tra il 1769 (anno della fondazione) e il 1784.

La mostra sarà curata da Gerardo De Simone e sarà la prima importante mostra dedicata all’abate scultore, protagonista della statuaria in marmo in Europa nella stagione tardobarocca e protoneoclassica, autore di prestigiose commissioni per le principali corti italiane ed europee. La mostra si avvale un prestigioso Comitato scientifico internazionale composto da studiosi di arte del Sei e Settecento (Sergei Androsov, Andrea Bacchi, Liliana Barroero, Marco Ciampolini, Francesco Freddolini, Andrea Fusani, Volker Krahn, Stella Rudolph, Daniele Sanguineti, Cinzia Maria Sicca, Alison Yarrington) e avrà le sue sedi nelle due città di Carrara e Massa, riproponendo così, a distanza di ventiquattro anni, la virtuosa cooperazione dei due Comuni capoluogo che rese possibile la storica mostra I marmi degli Zar nel 1996.

La mostra esporrà, per la prima volta, molti capolavori di Cybei a confronto con opere significative di artisti a lui contemporanei, grazie a prestiti d’eccezione concessi da importanti musei e collezioni sia italiani che stranieri. Ci sarà un apposito approfondimento dedicato al busto ritratto, il genere in cui l’eccellenza di Cybei fu maggiormente riconosciuta, e alla committenza, dall’illuminata duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina, fondatrice dell’Accademia di Carrara, alla zarina Caterina di Russia, dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena all’insigne storico Ludovico Antonio Muratori. Accanto alle opere in marmo, saranno presenti modelli in gesso, stucco e terracotta, disegni, stampe, volumi, dipinti, e saranno documentate anche opere perdute (come il Monumento equestre di Francesco III d’Este già a Modena) o inamovibili.

La mostra si avvale del patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è resa possibile dalla collaborazione tra Comune di Carrara, Comune di Massa, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Touring Club Italiano e diversi sponsor pubblici e privati. Il catalogo verrà pubblicato nella collana Studi e fonti per la storia della scultura della Pisa University Press.

Nell’immagine: Giovanni Antonio Cybei, Immacolata concezione, dettaglio (anni Quaranta del XVIII secolo; marmo; Carrara, Ex Ospedale Civico)

Carrara, in arrivo la prima monografica su Giovanni Antonio Cybei, una grande mostra nel 2020