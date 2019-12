L'ex ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli è il nuovo presidente di Formez PA

Scritto in data 19/12/2019, 01:47:52

L’ex ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli, è stato nominato nuovo presidente di Formez PA, il centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., l’associazione in-house della Presidenza del Consiglio - DIpartimento della Funzione Pubblica e amministrazioni associate (Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Comune di Pescara, Comune di Roma, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Agenzia per la Coesione Territoriale, Agenzia per l’Italia Digitale, Ministero dell’Interno, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

L’istituto si occupa di modernizzazione della pubblica amministrazione e di promozione dell’innovazione, gestendo progetti nell’ambito dell’attuazione delle riforme, della promozione dell’innovazione, del rafforzamento della capacità amministrativa, della selezione e dell’accesso al comparto pubblico tramite concorsi.

Bonisoli ha ricevuto la nomina durante l’assemblea dei soci di Formez tenutasi ieri, mercoledì 18 dicembre. Nel corso della stessa riunione, Martina Perotti è entrata a far parte del cda. L’ente vede così ricostituiti gli organi amministrativi ordinari, con una composizione dove le donne sono in prevalenza (tre su cinque membri), uscendo dal quinquennio di gestione commissariale.

