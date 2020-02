Ecco il sommario del quinto numero della nostra rivista cartacea. Ci si può abbonare fino al 16 febbraio

Scritto in data 12/02/2020, 14:46:16

Il 16 febbraio scadono i termini per abbonarsi alla nostra rivista (o per rinnovare l’abbonamento, se lo hai già sottoscritto): un elegante trimestrale cartaceo di 176 pagine a colori rilegate in brossura, con articoli di storici dell’arte, critici, giornalisti, tra affermati studiosi e giovani talenti. Puoi abbonarti semplicemente seguendo le istruzioni contenute in questo link.

Il numero 5 della rivista (marzo-aprile-maggio 2020) sarà dedicato al tema “distruzione”. Ecco il sommario completo con, in corsivo, il titolo della rubrica (Attualità, con le novità dal mondo dell’arte e il dibattito sui temi d’attualità; Dentro la mostra, la recensione di una mostra particolarmente significativa; Grand Tour, un viaggio alla scoperta dei luoghi e dei musei più interessanti d’Italia, o delle opere che conservano; Opere e artisti, percorsi di approfondimento sui grandi artisti e sui loro capolavori; Rendez-vous, rubrica dedicata ai collezionisti e ai mecenati del passato e del presente; Contemporary Lounge, approfondimenti sull’arte contemporanea; Wunderkammer, la rubrica dedicata all’oggetto iconico).

Attualità: il Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti riunito a Bologna dopo trecento anni, articolo di Ilaria Baratta.

Attualità: dibattito sulla conservazione dei centri storici. Partecipano: Bertrando Bonfantini (ordinario di Urbanistica, Politecnico di Milano), Pier Luigi Cervellati (architetto, urbanista, già docente allo IUAV di Venezia), Carla Di Francesco (Commissario straordinario della Fondazione Scuola dei Beni e delle attività culturali, già Segretario Generale del Ministero dei Beni Culturali), Enrico Maria Dal Pozzolo (docente di Storia dell’Arte moderna, Università di Verona), Vezio De Lucia (architetto e urbanista), Margherita Eichberg (Soprintendente di Roma, Viterbo ed Etruria Meridionale), Giampaolo Nuvolati (ordinario di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Università di Milano Bicocca), Michelangelo Savino (ordinario di Tecnica e Pianificazione urbanistica, Università di Padova), Salvatore Settis (archeologo, professore emerito e già direttore della Scuola Normale Superiore), Michele Zazzi (docente di Tecnica e Pianificazione urbanistica, Università di Parma).

Dentro la mostra: recensione della mostra Rinascimento in Liguria (a Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, fino al 10 maggio 2020), articolo di Federico Giannini.

Grand Tour: gli affreschi di Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto, articolo di Francesco Federico Mancini.

Opere e artisti: le Vanitas di Jacopo Ligozzi, articolo di Francesca Interguglielmi.

Opere e artisti: la riscoperta dell’antico nell’arte del Settecento, articolo di Anna De Fazio Siciliano.

Opere e artisti: la Fuga di Enea da Troia di Federico Barocci, articolo di Ilaria Baratta (cover story).

Rendez-vous: Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi e la loro casa-museo a Milano, articolo di Federico Giannini.

Contemporary Lounge: Marina Abramovic, articolo di Francesca Della Ventura.

Contemporary Lounge: Damián Ortega, articolo di Chiara Guidi.

Contemporary Lounge: Aron Demetz, articolo di Alessandro Romanini.

Wunderkammer: i tarocchi Sola Busca.

