Coronavirus, chiusi i musei e i luoghi della cultura in sei regioni. I link alle ordinanze

Scritto in data 23/02/2020, 20:52:54

In alcune zone d’Italia chiudono musei e servizi culturali a causa dell’emergenza coronavirus. In Veneto sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura. Chiuse anche scuole di ogni ordine e grado, università, università per anziani, master, corsi professionali, e sono sospesi i viaggi d’istruzione in Italia e all’estero. Sospese anche le manifestazioni o le iniziative di qualsiasi natura e di eventi in luoghi pubblici o privati sia in luoghi chiusi che in luoghi all’aperto. Qui il link dell’ordinanza per il Veneto.

In Emilia-Romagna, l’ordinanza regionale prevede la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura (tranne le biblioteche, che in regione rimangono aperte). Anche in Emilia-Romagna chiuse le scuole e gite sospese. Sospesi eventi e manifestazioni, e ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato. Qui il link con le indicazioni per la regione Emilia-Romagna.

In Liguria chiudono musei e luoghi della cultura, chiuse tutte le biblioteche, chiuse le scuole di ogni orgine e grado, le università, sospesi i viaggi d’istruzione, e sospese tutte le manifestazioni al chiuso e all’aperto. Qui il link dell’ordinanza.

In Friuli-Venezia Giulia chiusi tutti i luoghi della cultura: musei, biblioteche, siti archeologici, complessi monumentali. Chiuse scuole di ordine e grado, sospesi i viaggi di istruzione, sospese tutte le manifestazione e gli eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico. Qui il link delle disposizioni.

In Piemonte, la regione sta predisponendo un’ordinanza omogenea a quella delle altre regioni. Qui il link per gli aggiornamenti.

Per la Lombardia, rimandiamo alla notizia che abbiamo pubblicato nel pomeriggio, con incluso anche il link per informarsi.

Si raccomanda di informarsi solo da canali ufficiali e fonti accreditate.

Nell’immagine: Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto. Ph. Credit Wolfgang Moroder

Coronavirus, chiusi i musei e i luoghi della cultura in sei regioni. I link alle ordinanze