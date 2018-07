Per la mostra di Rossini a Pesaro, Urbino e Fano, ci saranno anche originalissime... visite musicali!

Scritto in data 30/07/2018, 03:02:14

Per la grande mostra Rossini 150, in corso a Pesaro, Urbino e Fano dal 12 luglio al 18 novembre 2018 e organizzata in occasione dei 150 anni dalla scomparsa del grande compositore Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 – Passy, 1868), ci saranno anche originalissime... visite musicali! In mostra è infatti possibile ammirare e ascoltare pianoforti originali d’epoca, provenienti in gran parte dalla “Collezione Claudio Veneri” del Museo del Pianoforte Storico e del Suono di Accademia dei Musici – Marche Italy. Si tratta di vere opere d’arte che presentano i marchi dei “Maestri” della storia del pianoforte, tra cui il Pleyel, marchio prediletto da Gioachino, e oltre ad essere esposti saranno protagonisti di speciali visite musicali e racconti concerto in ognuna delle tre sedi.

In tutto sono tredici gli strumenti restaurati e prestati alla mostra, e come detto si possono non solo ammirare, ma anche ascoltare, grazie alle particolari “visite concerto” organizzate nell’ambito della rassegna. La “Mostra del pianoforte storico” a Pesaro sarà infatti animata da visite speciali: il venerdì (ore 21.30) si può assistere al racconto concerto “Io, Gioachino Rossini e il Pianoforte”, narrazione della storia della vita e delle opere di Gioachino che si intrecciano con il pianoforte; il sabato e la domenica (ore 19.30) ci sono le “Visite Musicali nella Storia del Pianoforte”, un vero viaggio nella storia dell’evoluzione dello strumento e, parallelamente, in quella dei compositori, da Bach a Mozart, da Beethoven a Chopin, da Debussy a Verdi e, ovviamente, Rossini. Si potranno ascoltare i brani nella sonorità originale grazie alle esecuzioni di un pianista-concertista che guiderà la visita facendo vivere ai visitatori emozioni assolutamente straordinarie. A Pesaro in programma anche la visita animata in costume d’epoca “Rossini e la marchesa Mosca”, con Gioachino e la marchesa Vittoria, per un suggestivo tour nella musica e nell’arte! Appuntamenti domenica 15 luglio, 19 agosto e 16 settembre (ore 10.30).

Le visite concerto sono anche a Urbino e Fano: quattro strumenti sono presenti nella sede di Urbino e saranno animati il sabato (ore 21.30) dal racconto concerto: “Io, Gioachino Rossini e il Pianoforte”. A Fano invece il racconto concerto si terrà ogni domenica alle 21:30. E sempre a Fano sarà possibile ammirare il Pleyel, marchio prediletto del compositore pesarese. Per info è possibile visitare il sito www.mostrarossini150.it.

