Scritto in data 24/04/2019, 14:47:02

Il Museo Marino Marini, a Firenze, propone il progetto ACCENTS, ACCENTI, ideato dal Visiting Director 2019, Dimitri Ozerkov.

Ogni anno il museo inviterà come Visiting Director (figura ideata dal museo fiorentino e unico caso al mondo) direttori di musei da tutto il mondo che contribuiscano con apporti di alto livello scientifico e culturale ad accrescere il prestigio della sede museale e a rendere il museo un luogo di elaborazione culturale continua e stimolante , un laboratorio di sperimentazione e di futuro.

Dimitri Ozerkov è l’attuale responsabile del Dipartimento di Arte Contemporanea del Museo Statale HErmitage di San Pietroburgo e del progetto Ermitage 20/21 e ha invitato in questi giorni nel Museo Marino Marini tre giovani ma affermati artisti russi: Irina Drozd, Andrey Kuzkin e Ivan Plusch, che trasformeranno il museo in un laboratorio in situ.

Le loro opere dialogheranno con i capolavori di Marino Marini e con la Cappella Rucellai e il suo Tempietto di Leon Battista Alberti, parte integrante del percorso museale. Le creazioni di questi tre artisti saranno visibili in mostra dal 4 maggio all’1 luglio 2019.

Inoltre il direttore russo, ispirandosi al fatto che la chiesa di San Pancrazio era parte integrante di un complesso monastico femminile, ha organizzato nella Cappella Rucellai una mostra concettuale intitolata Tre donne, intendendo riflettere sull’importanza della figura femminile nella storia dell’umanità attraverso tre famose donne bibliche: Giuditta, Giaele e Dalila.

Per info: www.museomarinomarini.it

Nell’immagine, la Cappella Rucellai con il Tempietto di Leon Battista Alberti

Cos'è un Visiting Director? Il Museo Marino Marini introduce questa figura unico caso al mondo