Scritto in data 01/05/2019, 12:45:06

In occasione del 1° maggio, Festa del Lavoro, il Ministero per i Beni e per le Attività culturali ha predisposto l’apertura di musei, aree archeologiche e luoghi di cultura statali con le consuete modalità d’accesso. Sono aperti anche gli archivi e le biblioteche situati nelle sedi monumentali statali.

Il pubblico ha dunque la possibilità di trascorrere questa festività tra arte e cultura.

È possibile seguire le iniziative anche sui canali social di museitaliani e condividere la giornata di festa trascorsa nei luoghi della cultura con l’hashtag ufficiale #1maggioalmuseo.

Per consultare l’elenco dei luoghi, in costante aggiornamento: www.beniculturali.it

Immagine: Villa d’Este a Tivoli

Primo maggio al museo e nei luoghi di cultura statali