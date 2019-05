Scritto in data 13/05/2019, 13:01:27

Dal 18 maggio 2019, ogni sabato e domenica mattina, il pubblico potrà partecipare a visite guidate gratuite al Giardino della Villa medicea di Castello. Primo esempio di giardino formale all’italiana, venne realizzato da Cosimo I de’ Medici.

L’iniziativa rientra infatti nelle celebrazioni del cinquecentenario di Cosimo I e Caterina de’ Medici e si è resa possibile grazie alla recente collaborazione tra il Polo museale della Toscana e il Comune di Firenze.

Le visite guidate saranno tenute dai mediatori culturali di MUS.E e permetteranno ai visitatori di scoprire le straordinarie varietà botaniche di agrumi e le principali opere monumentali, tra cui la celebre Grotta degli animali, vero theatrum aquae, detta anche Grotta del Diluvio da Giorgio Vasari, tra i primi esempi di grotta artificiale. Un luogo meraviglioso che dopo un lungo e complesso intervento di restauro a cura del Polo museale della Toscana e della Soprintendenza ABAP di Firenze, portato a termine nel 2018, torna ad essere nuovamente visibile agli occhi dei turisti nella sua integrità.

Il giardino della Villa di Castello, per il Vasari “il più ricco, il più magnifico et il più onorato giardino d’Europa”, è uno dei principali luoghi di meraviglia medicei. In effetti, grazie principalmente all’ingegno e alla fantasia di Niccolò Pericoli detto “Tribolo”, racchiudeva e racchiude una straordinaria varietà di bellezze, sorprese e bizzarrie nell’intreccio continuo fra natura e arte.

Le visite si svolgeranno alle ore 9 e alle 11 tutti i sabati e domeniche dal 18 maggio al 21 luglio. Riprenderanno successivamente dal 7 al 29 settembre.

L’accesso alla Villa e le visite sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria.

Per info e prenotazioni: +39 055 2768224 – +39 055 2768558 / info@muse.comune.fi.it / www.musefirenze.it

Per consultare il programma delle iniziative per il cinquecentenario di Cosimo I e Caterina de’ Medici: www.500cosimocaterina.it

Visite guidate gratuite al Giardino della Villa medicea di Castello