Le più celebri opere di David LaChapelle in mostra alla Reggia di Venaria

Scritto in data 21/05/2019, 13:03:23

Presso la Citroniera delle Scuderie Juvarriane alla Reggia di Venaria sarà allestita dal 14 giugno 2019 al 6 gennaio 2020 Atti Divini, la grande mostra di David LaChapelle che inviterà i visitatori a ripercorrere le opere più significative del fotografo americano.

Saranno settanta le immagini di grande e grandissimo formato che testimonieranno il suo percorso artistico rivoluzionario: nelle sue opere l’umanità viene posta all’interno e contro la natura, fino a giungere in un paradiso colorato.

Tra i suoi capolavori più significativi, Rape of Africa (2009), in cui Naomi Campbell diviene una Venere di Botticelli nelle miniere d’oro dell’Africa e Showtime at the Apocalypse (2013), un ritratto della famiglia Kardashian che rappresenta non solo la famiglia stessa, ma le nostre paure, le ossessioni e i desideri che vi si riflettono.

E ancora le vivaci ed elettrizzanti serie Land SCAPE (2013) e Gas (2013), progetti di nature morte in cui LaChapelle riunisce oggetti trovati per creare raffinerie di petrolio e le loro stazioni di servizio interconnesse, per poi presentarle come reliquie in una terra bonificata dalla natura.

Al centro del percorso espositivo è invece Deluge (2007), in cui l’artista rende contemporaneo l’affresco michelangiolesco della Cappella Sistina. Seguono Awakened (2007) e Seismic Shift (2012) che rivelano scene legate alla divinità nel mondo moderno.

Inoltre saranno presentate per la prima volta in questa occasione alcune opere inedite della nuova serie New World (2017-2019): qui viene rappresentato lo stupore dell’artista per il sublime e la ricerca della spiritualità in scene di utopia tropicale.

La mostra Atti Divini è a cura di Denis Curti e Reiner Opoku.

Per info: www.lavenaria.it

Orari: Da martedì a venerdì dalle 10 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.30. Chiuso il lunedì.

Immagine: Rape of Africa, 2019 © David LaChapelle

Le più celebri opere di David LaChapelle in mostra alla Reggia di Venaria