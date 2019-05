Uffizi, nuovo allestimento per la Sala del Rinascimento Nordico con opere tratte dai depositi

Scritto in data 21/05/2019, 13:17:10

Alla Galleria degli Uffizi cambia il volto della Sala del Rinascimento Nordico, nota anche come Sala di Adamo ed Eva per la presenza della celebre coppia dipinta da Lucas Cranach il Vecchio (Kronach, 1472 - Weimar, 1553). Si tratta della sala 45, al secondo piano, ed è stata riallestita al fine di accogliere altri nove dipinti che vanno ad aggiungersi ai quattordici attualmente esposti: il nuovo assetto della sala consente così l’esposizione di un’altra coppia di Adamo ed Eva, quella dipinta da Hans Baldung Grien (Schwäbisch Gmünd, 1485 circa – Strasburgo, 1545), che da dieci anni era nei depositi del museo fiorentino.

Nella sala ci sono opere di maestri tedeschi e fiamminghi della fine del Quattrocento e del primo Cinquecento: tra le altre opere figurano il ritratto di Martin Lutero realizzato da Cranach, e tutte le tele di Albrecht Dürer (Norimberga, 1471 - 1528) di proprietà degli Uffizi, ovvero il San Giacomo Apostolo, il San Filippo Apostolo, la Madonna con Bambino, il Ritratto del padre e la celebre Adorazione dei Magi.

“Dopo molti anni gli splendidi Adamo ed Eva di Hans Baldung tornano a farsi ammirare dai visitatori”, ha dichiarato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt “rispecchiandosi negli stessi personaggi dipinti da Cranach il Vecchio. Così rinasce un suggestivo confronto artistico e visivo, voluto per la prima volta dallo storico direttore Roberto Salvini; inoltre, la Sala del Rinascimento del Nord risulta ora valorizzata da 9 opere in più rispetto al passato, e tutti i nostri capolavori di Dürer hanno finalmente lo spazio che spettava loro in galleria”.

Uffizi, nuovo allestimento per la Sala del Rinascimento Nordico con opere tratte dai depositi