Scritto in data 09/06/2019, 13:16:44

A Castel Thun, a Vigo di Ton, sarà visitabile al pubblico dal 15 giugno al 27 ottobre 2019 la mostra À la mode française. Stile, modelli e modiste per le contesse Thun, realizzata in collaborazione con l’Archivio provinciale della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.

Partendo da un elegante abito da pomeriggio di color rosso cinabro, la rassegna s’incentra sul settore della biblioteca Thun dedicato alle riviste di moda illustrate del XIX secolo. Letture alquanto rilevanti per la diffusione e divulgazione del gusto, offrendo un dettagliato e articolato panorama dell’eleganza femminile, che s’ispirava a Parigi come centro dell’haute couture.

Le riviste La mode illustrée, La mode française e La Novità, di grande formato e ricche di immagini, presentavano alle lettrici modelli per abiti, accessori e ricami, con le istruzioni per riprodurli, nonché rubriche di economia domestica e di mondanità. Inoltre le edizioni più lussuose proponevano in allegato tavole a colori, con ideazioni di modiste parigine, che Carolina Arsio Thun e le sue figlie conservarono in una bella raccolta, rimasta finora nascosta.

Acqueforti, xilografie e litografie acquerellate che, dal 1857 al 1900, ripercorrono l’evoluzione dello stile: dalla linea a clessidra imposta dalla crinolina fino alle forme sinuose della Belle Époque. Abiti che venivano indossati nelle occasioni della vita sociale, ai ricevimenti, in villeggiatura, alle corse dei cavalli. In una dimensione più raccolta, le giovani contesse Thun posavano di fronte al fotografo e grazie alla loro attitudine per il ricamo realizzavano raffinati abiti sulla traccia di coloratissimi modelli.

Per info: www.buonconsiglio.it

Orari: Tutti i giorni dalle 10 alle 18. Chiuso il lunedì.

La moda francese per le contesse Thun. Castel Thun mostra le riviste illustrate dell'epoca.