Un dodecaedro in Piazza della Signoria anticipa la mostra dedicata a Leonardo e la botanica

Scritto in data 10/06/2019, 17:42:05

Venerdì 14 giugno 2019, alle ore 18, verrà presentato il Dodecaedro di Leonardo, installazione che verrà collocata in Piazza della Signoria a Firenze, in vista della grande mostra La Botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra Arte e Natura che verrà allestita dal 13 settembre 2019 nel capoluogo toscano.

Un grande dodecaedro al cui interno è racchiuso un albero di gelso. Il dodecaedro e il gelso saranno proprio i simboli della mostra che si terrà nel Complesso di Santa Maria Novella fino al 15 dicembre 2019.

Per gli antichi Greci e per i neoplatonici rinascimentali il dodecaedro rappresentava l’intero universo, mentre altri quattro figure regolari rappresentavano i quattro elementi: la terra (esaedro), l’aria (ottaedro), l’acqua (icosaedro) e il fuoco (tetraedro).

Il gelso invece è una delle piante più amate da Leonardo, presente nella sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano. Questa presenza vegetale, evocativa della grande decorazione milanese, echeggia la sapienza di Leonardo quale grande botanico e studioso della natura.

La mostra La Botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra Arte e Natura presenterà gli studi, le intuizioni e le indagini del maestro sulle forme e sui processi del mondo vegetale e in generale sul sistema vivente, evidenziando quanto il suo pensiero sia ricco di implicazioni anche per la contemporaneità.

L’ideazione e lo sviluppo del progetto sono state affidate a Stefano Mancuso, una delle massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale, a Fritjof Capra, fisico e teorico dei sistemi fondatore e direttore del Center for Ecoliteracy a Berkeley in California e a Valentino Mercati, fondatore e presidente di Aboca.

Per info: www.musefirenze.it

Ph.Credit

Un dodecaedro in Piazza della Signoria anticipa la mostra dedicata a Leonardo e la botanica