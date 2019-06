I suoni e i segreti intimi del Brasile raccontati da Helena Manzan

Scritto in data 20/06/2019, 15:48:52

Dal 21 giugno al 7 luglio 2019 presso la Galleria Olmastroni di Siena è allestita la mostra Archetyp’Art 1 dell’artista brasiliana Helena Manzan. La rassegna rientra nell’ambito di ArteSiena che si tiene nella città toscana fino alla data stessa.

Un racconto del Brasile attraverso ventuno opere, tra dipinti, video e installazioni, che esploreranno i suoni, le immagini, i simboli, i segreti intimi della foresta amazzonica.

Centrale è il dialogo costante dell’artista con la natura e con la terra d’origine; i titoli stessi delle opere in mostra sono stati spesso estratti dal diario di viaggio di Helena Manzan. Anche i materiali semplici con cui realizza le sue opere sottolineano ulteriormente il forte legame con le sue origini: pigmenti naturali, acrilico, collant di nylon, smalti, foto su tela, tessuti,legno. Tuttavia, due sono i luoghi chiave dell’artista: il suo atelier a Castello di San Vincenzo al Volturno e il cuore aperto dell’Amazzonia.

La mostra è a cura di Antonio Picariello.

Helena Manzan è nata in Brasile nel 1960. Si è laureata in accademia d’arte all’Università Federale di Uberlandia, in Brasile, con specializzazione in programmazione visuale. Dalla fine degli anni Novanta ha cominciato a esporre in America e in Europa. Dal 2002 si è trasferita definitivamente in Italia dove vive e lavora. Ha tenuto numerose mostre in Brasile e in Italia, a New York, a Londra, a Lisbona e a Novosibirsk. ha esposto alla 54° edizione della Biennale di Venezia nel 2011.

Orari: Tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30.

Ingresso gratuito.

