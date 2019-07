In arrivo un nuovo numero di Finestre sull'Arte su carta. Tutto dedicato al mare. Ecco come abbonarsi

Scritto in data 16/07/2019, 15:23:45

Sta per uscire il terzo numero della rivista cartacea Finestre sull’Arte on paper, il nostro trimestrale di approfondimento su arte antica e contemporanea. Il numero sarà in gran parte dedicato al mare: vi porteremo a Venezia (ci sarà un articolo, firmato da Fabrizio Magani, sull’arte di Canaletto e quella di Francesco Guardi), a Genova (per vedere uno dei luoghi più spettacolari della città: la Cappella del Doge), sulla costa della Toscana, a Napoli, a Maiorca (dove incontreremo il più grande artista spagnolo contemporaneo: Miquel Barceló). La sezione del dibattito sarà tutta dedicata all’arte contemporanea: tra i nostri ospiti ci saranno alcuni dei più grandi esperti italiani e mondiali del settore (tra critici, curatori, direttori di musei) che faranno il punto su cosa gli anni 2010 hanno lasciato alla storia dell’arte.

La rivista non si trova in edicola, ma è in vendita solo su abbonamento. Il costo per quattro numeri è di 29,90 euro (più spese di spedizione). 700 pagine di approfondimenti a colori, in carta patinata, con immagini di altissima qualità (gran parte delle quali introvabili altrove, e alcune realizzate appositamente dal nostro staff), articoli redatti da storici dell’arte, critici e giornalisti giovani o con lunga esperienza. Per abbonarsi (la campagna è attiva fino al 18 agosto) è semplicissimo: basta recarsi sul nostro shop e seguire le istruzioni.

Finestre sull’Arte on paper è il prodotto che non ti può mancare se hai davvero la passione per l’arte. Non potrai più farne a meno. Ti aspettiamo!

In arrivo un nuovo numero di Finestre sull'Arte su carta. Tutto dedicato al mare. Ecco come abbonarsi