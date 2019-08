Etruschi, viaggio nelle terre dei Rasna: a Bologna una grande mostra con mille oggetti

Scritto in data 05/08/2019, 10:31:02

Gli etruschi sono protagonisti di una grande mostra al Museo Civico Archeologico di Bologna, che dal 7 dicembre 2019 al 24 maggio 2020 ospita Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, un progetto espositivo sulla civiltà etrusca capace di riunire circa mille oggetti da sessanta musei ed enti italiani e internazionali. La rassegna vuole essere un viaggio nelle terre degli Etruschi tra archeologia e paesaggi sorprendenti e metterà in risalto le novità di scavo e di ricerca sulla storia di uno dei più importanti popoli dell’Italia antica.

La metafora del viaggio darà forma e struttura all’esposizione, divisa in due grandi sezioni: la prima offre un momento di preparazione al viaggio, facendo conoscere al visitatore le principali caratteristiche della cultura e della storia del popolo etrusco, attraverso oggetti e contesti archeologici fortemente identificativi. Così preparato, il visitatore potrà affrontare la seconda sezione, dove si compie il vero viaggio nelle terre dei “Rasna” (quest’ultimo è il termine con cui gli Etruschi identificavano se stessi).

L’itinerario si dipana attraverso i territori e centri di Lazio, Umbria e Toscana che già furono oggetto di attenzione, meraviglia e descrizione da parte dei viaggiatori del passato, come il diplomatico inglese George Dennis, che nel XIX secolo con il suo The Cities and Cemeteries of Etruria (1848) diede conto di cinque anni di viaggi che toccarono i siti archeologici allora conosciuti. Il viaggio continua nei territori etruschi della valle Padana e della Campania, forse meno noti al grande pubblico ma importanti teatri di nuove scoperte archeologiche. La mostra infine dialoga naturalmente con la ricchissima sezione etrusca del Museo Civico Archeologico di Bologna, che testimonia il ruolo di primo piano di Bologna etrusca, costituendo, quindi, una ideale appendice alpercorso di visita dell’esposizione temporanea.

Il progetto scientifico è a cura di Laura Bentini, Anna Dore, Paola Giovetti, Federica Guidi, Marinella Marchesi, Laura Minarini (Istituzione Bologna Musei, Museo Civico Archeologico) ed Elisabetta Govi, Giuseppe Sassatelli (Cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche dell'Università degli Studi di Bologna).

Nella foto: Corredo tella tomba delle hydriae di Meidias (prima metà del V secolo a.C.; Firenze, Museo Archeologico Nazionale)

