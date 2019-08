Scritto in data 24/08/2019, 15:50:34

La The Peggy Guggenheim Collection invita a scrivere a ... Peggy.

Con l’iniziativa Scrivi a Peggy, che rientra nel programma La continuità di una visione, il museo chiama a raccolta tutti coloro che hanno conosciuto la celebre collezionista o che si sono ispirati a lei per raccontare la propria testimonianza. L’invito è indirizzato a chi ricorda Peggy Guggenheim in gondola sui canali veneziani o a passeggio per la città, ma anche a chi avrebbe voluto conoscerla ma appartiene a un’altra generazione.

Le lettere o le mail dovranno essere indirizzate a Collezione Peggy Guggenheim, Dorsoduro 701, 30123 Venezia o a scriviapeggy@guggenheim-venice.it: alcune tra le lettere più significative che giungeranno al celebre museo veneziano saranno pubblicate sul sito di quest’ultimo e alcuni estratti saranno condivisi sui social con l’hashtag #ScriviaPeggy.

Il programma La continuità di una visione, che si protrae per tutto il 2019, intende ricordare con mostre e attività la collezionista per attualizzare il suo insegnamento coraggioso e dirompente e per lasciarsi ispirare da una donna visionaria e tenace. Quest’anno ricorre infatti l’anniversario dal trasferimento di Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni, avvenuto nel 1949, e l’anniversario della sua scomparsa avvenuta il 23 dicembre 1979.

Immagine: Cameraphoto Epoche. Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005

Hai conosciuto Peggy Guggenheim o ti ha ispirato? Scrivi a Peggy