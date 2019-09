Al via la terza edizione di The Venice Glass Week

Da venerdì 6 settembre 2019 avrà inizio la terza edizione di The Venice Glass Week, festival internazionale dedicato all’arte del vetro che coinvolge Venezia, Murano e la sua terraferma. Promosso dal Comune di Venezia e ideato da Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Giorgio Cini - LE STANZE DEL VETRO e Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, l’evento prevede la partecipazione di oltre 150 realtà e oltre 180 eventi tra Venezia, Murano e Mestre, per concludersi il 15 settembre 2019.

Fulcro della grande manifestazione sarà The Venice Glass Week HUB, a cura di Rosa Barovier Mentasti e realizzata in collaborazione con la società Green Spin e le studentesse del corso in Curatorial Practice di IED Venezia, partner del festival.

Il programma del festival diffuso sarà composto dalle iniziative più variegate e disseminate in tutto il territorio. Per la maggior parte ad ingresso gratuito, le iniziative, tra cui mostre, visite guidate, convegni, seminari, premiazioni, proiezioni, attività didattiche, gare podistiche tra le fornaci, feste, aperitivi e fornaci aperte, avranno come tema principale il vetro artistico e si rivolgeranno a un pubblico di tutte le età.

Inoltre da quest’anno è stato istituito il premio Bonhams Prize for The Venice Glass Week, sponsorizzato dal Dipartimento di Arti Decorative del ‘900 e Design di New York di Bonhams, casa d’aste internazionale fondata a Londra nel 1793, una delle più grandi e importanti case d’asta al mondo specializzate in arte, antiquariato, automobili e gioielli; la premiazione si terrà mercoledì 11 settembre 2019 all’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti nella sede di Palazzo Franchetti, dove verrà assegnato un riconoscimento in denaro pari a 1000 euro.

Per tutte le informazioni sulle iniziative: www.theveniceglassweek.com

