I più importanti studiosi di Tintoretto si riuniranno a Venezia per un convegno internazionale

Scritto in data 09/09/2019, 13:46:08

In occasione del convegno internazionale di chiusura dell’anno Tintorettiano, in programma il 30 settembre alla Scuola Grande di San Rocco e l’1 e 2 ottobre all’Istituto Veneto, nella sede di Palazzo Franchetti, i più importanti studiosi internazionali di Tintoretto saranno a Venezia dal 30 settembre al 2 ottobre per visitare la mostra dell’artista spagnolo Jorge R. Pombo (Barcellona, 1973) Tintoretto – Pombo, Maternità e Passione, allestita presso la Scuola Grande di San Rocco. La mostra, dato il grande successo di pubblico, è stata prorogata fino al 5 ottobre 2019.

Il convegno, il più importante al mondo per le celebrazioni del cinquecentenario della nascita di Tintoretto, vedrà la partecipazione dei maggiori esperti del pittore rinascimentale, provenienti da Stati Uniti, Germania, Italia e altri paesi, che si incontreranno in una tre-giorni di dibattiti pubblici.

Jorge R. Pombo, dopo Passione e Giustizia, che si è conclusa lo scorso gennaio, ha realizzato un secondo ciclo di variazioni, in dialogo con i dipinti del Tintoretto, dal titolo Tintoretto – Pombo, Maternità e Passione.

L’artista ha rivisitato sette capolavori del maestro del rinascimento veneziano che narrano episodi della vita della Vergine: Annunciazione, Fuga in Egitto, Strage degli Innocenti, Maria in meditazione, Maria Egiziaca, Crocifissione, Assunzione.

L’esposizione è curata da Sandro Orlandi Stagl con Frederick Ilchman ed è prodotta da ARTantide.com Gallery in collaborazione con Scuola Grande di San Rocco e il Movimento Arte Etica.

Nell’immagine, la Fuga in Egitto rivisitata da Jorge R. Pombo

I più importanti studiosi di Tintoretto si riuniranno a Venezia per un convegno internazionale