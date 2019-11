Scritto in data 13/11/2019, 14:49:37

C’è un nuovo, clamoroso sviluppo sulla vicenda dei marmi Elgin, le decorazioni provenienti dal Partenone di Atene che nel XIX secolo furono portate in Inghilterra da Thomas Bruce, conte di Elgin, e che la Grecia vorrebbe vedersi restituire (oggi sono conservati al British Museum). Il presidente cinese Xi Jinping ha infatti offerto il suo aiuto alla Grecia per far tornare i marmi: la dichiarazione è stata fatta ieri nel corso di una visita di stato di Xi Jinping ad Atene, dove ha incontrato il presidente greco Prokopis Pavlopoulos. I due capi di stato hanno visitato il Museo dell’Acropoli, e Pavlopoulos ne ha approfittato per chiedere alla Cina un supporto nella controversia che oppone la Grecia al Regno Unito.

Xi Jinping ha dunque espresso la propria solidarietà alla Grecia e garantito la sua collaborazione. A riportare la notizia è il quotidiano greco Ekathimerini: “non solo sono d’accordo con il ritorno delle sculture del Partenone”, ha dichiarato il presidente della Cina, “ma vi garantirò il nostro supporto, dal momento che anche noi abbiamo molte opere d’arte cinesi all’estero e stiamo cercando di farle rientrare”. Nel corso della visita, il presidente cinese ha anche incontrato il premier greco Kyriakos Mitsotakis per siglare accordi in tema di investimenti economici su trasporti, agricoltura, finanza, sicurezza e cultura.

Nella foto: i marmi Elgin al British Museum. Ph. Credit Andrew Dunn

La Cina annuncia che aiuterà la Grecia a far tornare i marmi Elgin ad Atene