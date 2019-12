In arrivo la mostra-omaggio di Napoli a Santiago Calatrava

Scritto in data 04/12/2019, 12:48:29

Dal 6 dicembre 2019 al 10 maggio 2020 il Museo e Real Bosco di Capodimonte presenta la mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli. L’esposizione, che si snoda tra il secondo piano del Museo e l’edificio del Cellaio nel Real Bosco, intende essere un omaggio a Santiago Calatrava, architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegnatore, artista a tutto tondo, ma intende anche illustrare l’amore dell’artista per la città di Napoli.

Quattrocento opere, tra sculture, disegni, maquette, di Calatrava attraverso cui approfondire il suo concetto di architettura, equilibrio tra volume e luce. Dallo spirito eclettico, è alla continua ricerca di questo equilibrio che lo rende una delle menti più creative dei nostri giorni.

Tra le architetture più significative, Stazione dell’Aeroporto di Lione “Saint-Exupéry”, il World Trade Center Trasportation Hub di New York, il Padiglione Quadracci del Milwaukee Art Museum, la Stazione Mediopadana di Reggio Emilia. In mostra sono presenti inoltre le sculture di tutte le sue fasi artistiche realizzate i più svariati materiali, dall’ebano, marmo bianco, alabastro, rame dorato, alluminio, granito nero al bronzo. Ampio spazio verrà dedicato al disegno, in cui soggetti principali sono gli alberi, i tori e il nudo femminile. Il Cellaio nel Real Bosco ospita invece oltre cinquanta opere in ceramica in dialogo con l’antica produzione della Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte. Quarant’anni di attività artistica in cui ha sempre dominato la luce.

La mostra è stata fortemente voluta da Calatrava e accolta con entusiasmo dal direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, co-curatore con Robertina Calatrava, moglie dell’artista, e interamente sostenuta dalla Regione Campania grazie ai fondi europei POC Programma Operativo Complementare 2014-2020, organizzata dalla Scabec, società regionale dei beni culturali, e realizzata in collaborazione con lo Studio Calatrava.

Per info: museodicapodimonte.beniculturali.it; www.calatravanapoli.it

In arrivo la mostra-omaggio di Napoli a Santiago Calatrava