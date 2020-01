Save Milano bella: in Piazza della Scala a Milano è apparso il primo Globo

Scritto in data 21/01/2020, 12:44:55

In Piazza della Scala a Milano è stato installato il primo Globo che anticipa l’evento che avrà inizio il 12 aprile 2020: a partire da quella data, nell’ambito del progetto WePlanet, verranno collocate cento grandi sculture a forma di globo terrestre che coloreranno le strade del capoluogo lombardo.

Le opere, ecosostenibili e decorate da artisti, designer e creativi, daranno vita a una grande mostra open air e saranno messe all’asta per raccogliere fondi a favore delle aree verdi in città.

Il progetto WePlanet è realizzato in partnership con il Gruppo Mondadori e Mediamond, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera e con il contributo di importanti partnerd istituzionali, e ha il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

Il primo Globo, a cui è stato dato il titolo di Save Milano bella, si propone come un omaggio alla città ed è stato compiuto dal designer Giulio Cappellini e da Antonio Facco. “Milano è una città del mondo. Milano è bella; Milano, come tutte le città, va salvata e il nostro impegno deve essere totale e costante. Solo così la terra tornera a essere verde e i mari blu. Insieme possiamo farcela” ha affermato Cappellini.

I globi, visibili in città dal 12 aprile al 21 giugno 2020, saranno di grandi dimensioni (un diametro di oltre 1,30 cm e un’altezza complessiva di 170 cm) prodotti con materiale riciclato. Obiettivo è sensibilizzare il pubblico sul problema dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici e approfondire il tema dell’innovazione sostenibile.

L’asta, che sarà battuta da Sotheby’s, devolverà il ricavato al Fondo ForestaMi, progetto di forestazione urbana nella città di Milano. Parte del ricavato, sarà inoltre utilizzato per contribuire alla riqualificazione del parco Segantini, dimostrando come il progetto per una Milano più verde interessi tutta la città, dal centro alla periferia.

Sarà possibile inoltre partecipare al contest online Crea la tua idea di sostenibilità: chiunque può sottoporre a una commissione specifica una proposta artistica di uno dei cento globi attraverso il sito www.weplanet.it. Il vincitore del contest potrà realizzare il suo globo e vederlo esposto con tutti gli altri.

