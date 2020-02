Forlì, per la mostra su Ulisse c'è anche la più antica nave greca al mondo, esposta per la prima volta al pubblico

Scritto in data 07/02/2020, 15:51:55

Dal 15 febbraio al 21 giugno 2020, ai Musei San Domenico di Forlì si terrà una mostra dedicata alla figura di Ulisse: intitolata Ulisse. L’arte e il mito, la rassegna a cura di Fernando Mazzocca, Francesco Leone, Fabrizio Paolucci e Paola Refice indagherà l’eroe omerico e le letture che l’arte, in diverse epoche, ha dato del suo mito.

Come avevamo anticipato con un’intervista al curatore Francesco Leone, la mostra esporrà al pubblico anche un’intera nave greca, la nave di Gela, la più antica al mondo a essersi conservata: risale infatti a un periodo compreso tra il VI e il V secolo d.C., e verrà esposta per la prima volta dopo il suo rinvenimento nel 1988. Non si è conservata nella sua interezza: sono arrivati fino a noi la ruota di poppa, il paramezzale e i madieri. Del carico rinvenuto nel fondali della Sicilia, fanno parte 86 lingotti di oricalco, un cesto di vimini e un tripode in bronzo. La nave costituisce uno dei più emblematici ritrovamenti subacquei del patrimonio archeologico del Mediterraneo Antico, e ci consente di conoscere non solo le caratteristiche dell’imbarcazione, ma la storia stessa della navigazione e le tecniche di costruzione navale impiegate dalle maestranze greche.

Assieme alla nave saranno esposti anche alcuni degli 86 lingotti di oricalco: anche questa è una scoperta unica nel panorama archeologico mondiale, non solo perché non sono mai stati ritrovati materiali simili in altri contesti di scavo, ma anche perché i reperti finora conosciuti e forgiati con questa lega nell’antichità sono molto rari.

Nell’immagine, una fotografia della nave greca durante le fasi di allestimento della mostra.

Forlì, per la mostra su Ulisse c'è anche la più antica nave greca al mondo, esposta per la prima volta al pubblico