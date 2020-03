Per la prima volta l'Holberg Prize viene assegnato a una storica dell'arte

Scritto in data 07/03/2020, 12:41:39

Per la prima volta nella storia dell’Holberg Prize, il più grande riconoscimento al mondo a coloro che hanno contribuito allo sviluppo e allo studio nell’ambito delle discipline umanistiche, delle scienze sociali, delle arti, del diritto e della teologia, è stato conferito a una storica dell’arte.

Lei è Griselda Pollock, che ha dedicato la sua carriera a far conoscere, attraverso i suoi scritti, il ruolo delle donne artiste nella società nel corso dei secoli. Professore di storia dell’arte all’Università di Leeds, la canadese Griselda Pollock ha influenzato per oltre quarant’anni la ricerca internazionale sulla storia dell’arte femminista e sugli studi culturali, in particolare postcoloniali.

L’Holberg Prize è stato istituito dal governo norvegese nel 2003 per premiare chi ha influenzato in modo decisivo la ricerca internazionale in uno dei campi previsti dal premio e il vincitore riceve sei milioni di kroner (corone norvegesi).

L’edizione 2020 è stata assegnata alla storica dell’arte per il suo ruolo di primo piano nella storia dell’arte, nella scienza del cinema femminista, negli studi sul trauma dell’Olocausto.

Negli anni Settata, la Pollock è stata una delle fondatrici della storia dell’arte femminista; ha enfatizzato nell’arte visiva fattori come il genere, la classe, la razza. Tra i suoi scritti più famosi, Old Mistresses: Women, Art and Ideology (1981), Vision and Difference (1988). Più recentemente, ha svolto un ruolo importante nella scienza del cinema negli studi sul trauma: rientra in quest’ultimo ambito il progetto Concentrationary Memories, che esamina le rappresentazioni dell’Olocausto e il rapporto tra estetica e politica. Nel 2018 ha dedicato una monografia a Charlotte Salomon, giovane artista ebrea morta ad Auschwitz.

“Griselda Pollock ha sempre mantenuto il massimo livello scientifico, sfidando le conoscenza consolidate e le gerarchie di pensiero e di valore istituzionalizzate. Per questo motivo è stata una stella guida per generazioni di storici dell’arte e della cultura” ha dichiarato Dame Hazel Genn, presidente del comitato Holberg.

Nell’immagine, Griselda Pollock. Courtesy University of Leeds

Per la prima volta l'Holberg Prize viene assegnato a una storica dell'arte