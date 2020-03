Visite guidate in diretta Instagram per un tour interattivo al MuSMe di Padova

Il MuSMe, Museo di Storia della Medicina di Padova, propone da lunedì 9 marzo la visita guidata in diretta Instagram con un’esperienza interattiva: il museo, che coniuga storia e tecnologia e che racconta il percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, è il primo museo italiano a sperimentare questa iniziativa.

Una proposta rivolta soprattutto alle scolaresche e ai gruppi organizzati che, a seguito dell’emergenza Coronavirus, hanno dovuto rinunciare alla visita dei musei, ai viaggi d’istruzione e alle occasioni di approfondimento culturale e d’incontro. Basterà solo collegarsi al profilo Instagram del museo per essere accompagnati da guide esperte in una visita di due ore attraverso i tre piani e gli otto spazi tematici del museo: un modo per continuare a conoscere e a scoprire e per stimolare la formazione.

La visita guidata non intende essere una semplice diretta streaming, ma un vero tour interattivo e dinamico: si potrà rispondere alle domande, ai quiz e ai giochi con emoticon, like e funzioni; sarà possibile interfacciare alcune metodologie con la piattaforma di Instagram per mostrare ogni dettaglio delle varie postazioni digitali e poter essere guidati dall’ologramma di Galileo Galilei oppure ammirare il modello di corpo umano, lungo 8 metri, dell’Uomo vesaliano, simbolo del museo, sul quale vengono regolarmente proiettate lezioni, dissezioni anatomiche e altri esperimenti.

Durante la diretta Instagram, i visitatori potranno sfogliare virtualmente preziosi libri antichi, vedersi riflessi su un magico specchio che svelerà gli organi, le ossa e i muscoli, auscultare cuore e polmoni e vedere al microscopio i principali agenti patogeni delle malattie oggi più note, oltre a partecipare a giochi interattivi.

Il museo proporrà inoltre immagini e video per approfondire ulteriori aspetti della medicina legati alla storia delle epidemie. Attraverso questo focus, verranno ricostruiti il progresso e l’evoluzione della medicina, ripercorrendo le grandi epidemie e fornendo importanti informazioni in un momento di preoccupazione per la diffusione del nuovo Coronavirus. Pillole video su questo argomento saranno pubblicate sui canali social del MuSMe per dare a tutti spunti di riflessione e conoscenza con il parere degli esperti.

A tutti i partecipanti alla diretta verrà dato in regalo un biglietto omaggio con validità annuale per poter entrare al Museo per vederlo dal vivo.

* Il costo complessivo della visita guidata è di 80 euro, a cui si aggiunge il biglietto ridotto di 6 euro.

Per info: www.musme.it

Ph.Credit Andrea Avezzù

