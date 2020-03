Alla scoperta della Galleria dell'Accademia di Firenze e delle sue collezioni in compagnia di... Davidino

Scritto in data 19/03/2020, 13:17:55

Anche la Galleria dell’Accademia di Firenze offre attività didattiche alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, per far trascorrere piacevolmente il tempo a casa.

Il museo propone racconti alla scoperta della Galleria dell’Accademia e delle sue collezioni, in compagnia di Davidino, una guida davvero speciale.

Partendo dall’iconografia dei santi, si proseguirà con un’esplorazione sul polittico e con approfondimenti quotidiani sulle opere della collezione. Ogni giorno Davidino incontrerà chiunque voglia seguirlo sui profili social Facebook e Instagram della Galleria dell’Accademia

“Le attività didattiche sono uno dei servizi museali a me più cari, sono pertanto molto felice di essere riuscita, in così poco tempo, ad offrire alle famiglie questi progetti educativi on line, in un momento così delicato per tutti” ha dichiarato il direttore della Galleria, Cecilie Hollberg.

Online sul sito del museo è possibile inoltre scaricare gratuitamente una scheda sul tema da far disegnare e colorare ai bambini.

Immagine: la tribuna del David alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Ph. Credit Finestre sull’Arte

