Scritto in data 22/07/2018, 13:05:22

Durante gli scavi compiuti dall’Università di Berna, grazie alla convenzione con il Polo Regionale di Palermo per parchi e musei archeologici, sono stati scoperti i resti di un’antica focacceria nell’antica colonia greca di Himera nel Palermitano.

Rinvenuto un vano che veniva utilizzato come dispensa per derrate alimentari, ovvero per frumento, acqua, olio, vino. E si presuppone che in questo luogo si preparassero anche pizze e focacce per un elevato numero di persone, poiché sono stati ritrovati fornelli, marmitte e pentole.

Gli scavi sono stati compiuti da un team di undici persone sotto la guida della professoressa Elena Mango dell’Università di Berna e la supervisione della direttrice del Polo Archeologico di Palermo, Francesca Spatafora, e del responsabile del Parco di Himera, Maria Rosa Panzica.

Fonte: Ansa - Giornale di Sicilia

Ph.Credit

A Himera nel Palermitano c'era una focacceria

Se questo articolo ti Ŕ piaciuto o lo hai ritenuto interessante, clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter: niente spam, una sola uscita settimanale per aggiornarti su tutte le nostre novitÓ!