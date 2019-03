Leonardo da Vinci protagonista alle Scuderie del Quirinale con una mostra sulle sue indagini scientifiche

Scritto in data 13/03/2019, 12:29:32

Roma non manca l’appuntamento con le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519) e alle Scuderie del Quirinale, dal 13 marzo al 30 giugno 2019, ospita la mostra Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza, organizzata assieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano: obiettivo dell’esposizione è indagare l’opera del genio toscano in riferimento alla storia dell’ingegneria e alla cultura scientifico-tecnologica del periodo. La mostra, curata da Claudio Giorgione parte quindi dalla formazione di Leonardo in Toscana, analizza il suo soggiorno a Milano e giunge fino al periodo trascorso da Leonardo a Roma, dove si trattenne tra il 1514 e il 1516: il tutto attraverso disegni, manoscritti e modelli.

La mostra è suddivisa in sezioni che approfondiscono i temi scientifici cui Leonardo si dedicò e che erano al centro del dibattito del Rinascimento: spazio quindi alle macchine per cantieri di costruzione, a quelle per la guerra, alle macchine per il volo, ai sistemi idraulici, alle riflessioni sulla città ideale, sul mondo classico, sull’utilizzo del disegno come strumento di conoscenza e rappresentazione.

“Una grande mostra pensata per le Scuderie del Quirinale”, dichiara il curatore, “che intende restituire gli studi e le interpretazioni più recenti dell’opera di Leonardo ingegnere e umanista, evidenziandone le relazioni con il pensiero dei suoi contemporanei. Questa esposizione è resa speciale dall’eccezionale integrazione tra i modelli della collezione storica del Museo, i fogli del Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana e i preziosi prestiti concessi da prestigiose istituzioni italiane e europee”.

La mostra è aperta tutti i giorni: dal lunedì al giovedì con orario 10-20, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 22:30, la domenica dalle 10 alle 20. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Biglietti, comprensivi di audioguida: intero 15 euro, ridotto 13 euro (per under 26, insegnanti in attività, gruppi convenzionati, forze dell’ordine in attività, diversamente abili con invalidità inferiore al 100%, accompagnatore entra gratis se necessario), biglietto di cortesia 2 euro (bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, guide turistiche abilitate, possessori tessera ICOM e ICCROM, dipendenti MiBAC), gratis per bambini sotto 6 anni e invalidi al 100%. Per tutte le informazioni visitare il sito delle Scuderie del Quirinale.

